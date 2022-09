Pokémon GO: Katagami Konter im Guide – So besiegt ihr den neuen Boss

Die 20 besten Konter gegen Katagami in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Katagami in Raids besiegen.

Was ist Katagami für ein Pokémon? Katagami (engl. Kartana) findet ihr ab dem 13. September 2022 in Pokémon GO auf der Nordhalbkugel. Es ist ein „Schwertkunst-Pokémon“ und gehört als Ultrabestie zu den Typen Pflanze und Stahl.

Wir zeigen euch hier im Guide die besten Konter gegen Katagami.

Katagami besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Feuersturm Crypto-Tornupto mit Glut und Lohekanonade Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Flambirex mit Glut und Lohekanonade

Schwächen von Katagami: Das Pokémon gehört zu den Typen Pflanze und Stahl und hat Schwächen gegen Feuer und Kampf. Feuer ist hier besonders effektiv. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Katagami zu besiegen.

Gibt es Shiny Katagami? Nein, schillernde Katagami könnt ihr noch nicht in Pokémon GO fangen. Die Shiny-Form wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Katagami zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.