Pokémon GO: Alle regionalen Monster zum GO Fest 2023 und wie ihr sie findet

Am Wochenende läuft das GO Fest in Pokémon GO, bei dem ihr auch wieder regionalen Monster begegnen könnt. Welche das bei diesem Event sein werden und wie ihr sie findet, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO spawnen nicht alle Monster überall auf der Welt. Manche von ihnen sind nur in bestimmten Regionen zu finden und deshalb für gewöhnlich nur durch Reisen oder das Tauschen mit anderen Spielern zu bekommen. Zu großen Events lässt Niantic ausgewählte regionale Monster aber auch gern in allen Teilen der Welt spawnen.

So wird es auch beim GO Fest 2023 wieder der Fall sein, was am Wochenende vom 26. und 27. August in Pokémon GO läuft. Doch im Vergleich zu anderen Events, wie etwa der Hoenn-Tour, scheint die Auswahl zum GO Fest deutlich kleiner auszufallen. Gerade einmal 5 regionale Pokémon werden zu finden sein, wovon eines dauerhaft in unseren Breiten zu bekommen ist.

Nachfolgend zeigen wir euch, welche regionalen Monster es geben wird und wie ihr sie findet.

Das sind die 5 regionalen Pokémon zum GO Fest

Während des diesjährigen GO Fests wird es insgesamt 5 regionale Pokémon geben, die in den verschiedenen Habitaten gefunden werden können. Doch nicht alle von ihnen sind für alle Spieler erhältlich, denn bei manchen handelt es sich um exklusive Spawns für Ticket-Inhaber. Welche regionalen Monster ihr wo findet und ob ihr sie auch ohne Ticket bekommt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Skaraborn

Skaraborn

Was ist das für ein Pokémon? Bei Skaraborn handelt es sich um ein regionales Pokémon der Typen Käfer und Kampf, das aus der 2. Spiele-Generation stammt. Normalerweise lässt es sich ausschließlich in Süd- und Mittelamerika finden sowie in der Karibik. Eine Weiterentwicklung besitzt das Monster nicht, allerdings verfügt es grundsätzlich über eine temporäre Mega-Entwicklung, die aber im Spiel noch nicht aktiv ist.

Wo kann man es zum GO Fest finden? Während des GO Fests wird Skaraborn für alle Trainer verfügbar sein. So spawnt es am Samstag im Habitat Quarz-Terrarium . Am Sonntag ist es dann allgemein in der Wildnis zu finden.

Gibt es Skaraborn als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Skaraborn begegnen. Es hat einen pinkfarbenen Körper.

Um welche Uhrzeit die einzelnen Habitate laufen, zeigen wir euch hier.

Schalellos (Östliches und Westliches Meer)

Schalellos östliches Meer und westliches Meer

Was sind das für Pokémon? Das Wasser-Pokémon Schalellos gibt es gleich in doppelter Ausführung im Spiel. Während das blaue Exemplar (Östliches Meer) in Europa, östlich von England bis nach Japan und Australien zu finden ist und somit regelmäßig bei uns in der Wildnis gefunden werden kann, spawnt das rosafarbene Schalellos (Westliches Meer) westlich von England bis nach Amerika. Beide besitzen mit Gastrodon eine entsprechende Weiterentwicklung.

Wo kann man sie zum GO Fest finden? Genau wie Skaraborn lassen sich auch die beiden Schalellos von allen Spielern in der Wildnis fangen. So könnt ihr die blaue Variante am Samstag im Habitat Quarz-Terrarium finden und das rosafarbene Exemplar im Habitat Aquamarin-Küste . Am Sonntag sind sie dann ebenfalls ohne Habitat wild im Spiel unterwegs.

Gibt es Schalellos als Shiny? Beide Formen feiern zum GO Fest ihr Shiny-Debüt im Spiel. Ihr könnt sie mit etwas Glück also in ihren schillernden Formen finden. In diesen haben sie einen hellblauen bzw. rötlichen Körper.

Welche neuen Shinys es außerdem geben wird, verraten wir euch hier.

Venuflibis

Was ist das für ein Pokémon? Ein Monster, das normalerweise nur im Südosten der USA gefunden werden kann, ist Venuflibis. Das Pflanzen-Pokémon aus der 4. Spiele-Generation besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen.

Wo kann man es zum GO Fest finden? Zum GO Fest ist es ausschließlich für Ticket-Inhaber aus dem Rauch verfügbar. Dort findet ihr es im Habitat Malachit-Wildnis oder am Sonntag ohne ein festes Habitat, ebenfalls aus dem Rauch.

Gibt es Venuflibis als Shiny? Nein, die schillernde Form ist im Spiel noch nicht aktiv.

Pachirisu

Was ist das für ein Pokémon? Das letzte regionale Pokémon zum GO Fest 2023 ist Pachirisu. Das Elektro-Pokémon aus der 4. Spiele-Generation ist für gewöhnlich in Alaska, Kanada oder im Norden von Russland zu Hause. Eine Vor- oder Weiterentwicklung besitzt das kleine Elektrohörnchen nicht.

Wo kann man es zum GO Fest finden? Auch Pachirisu wird während des GO Fests ausschließlich für Ticket-Inhaber zu finden sein. Es spawnt am Samstag im Habitat Aquamarin-Küste sowie am Sonntag allgemein in der Wildnis, wenn ihr einen Rauch setzt.

Gibt es Pachirisu als Shiny? Nein, auch Pachirisu kann aktuell noch nicht als Shiny im Spiel gefangen werden.

Wie gefällt euch die Auswahl von regionalen Monstern zum diesjährigen GO Fest? Hattet ihr auf weitere gehofft? Wenn ja, auf welche? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Neben den regionalen Monstern gibt es aber noch weitere Pokémon die ihr nicht verpassen solltet. Wir zeigen euch 8 seltene Pokémon, die ihr zum GO Fest auch ohne Ticket fangen könnt.