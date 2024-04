Pokémon GO: Exklusive Pokémon nur gegen Echtgeld – Ein Drittel von euch ist bereit, für bestimmte Pokémon zu zahlen

In Pokémon GO gab es vor kurzem ein exklusives Pokémon nur gegen Echtgeld. Wir haben euch nach eurer Meinung dazu gefragt – hier ist das Ergebnis.

Vor kurzem hat in Pokémon GO das Blühende Wunder -Event stattgefunden. Ein Teil des Events war ein Ticket, welches ihr nur für Echtgeld erwerben konntet. Der interessanteste Teil des Tickets war die Begegnung mit Zarude, einem Pokémon, welches seit mehreren Jahren nicht in Pokémon GO anzutreffen war.

Habt ihr das Ticket nicht erworben, hattet ihr keine Möglichkeit, auf Zarude zu treffen. Somit handelte es sich hierbei um ein exklusives Pokémon, welches nur gegen Echtgeld anzutreffen war.

Wir haben euch hierzu nach eurer Meinung gefragt. Nachdem ihr fleißig abgestimmt habt, präsentieren wir euch nun die Ergebnisse.

Fast ein Drittel von euch ist bereit, für bestimmte Pokémon Echtgeld in die Hand zu nehmen

Was war das für eine Umfrage? In der Umfrage wollten wir von euch wissen, ob ihr bereit seid, für exklusive Pokémon Geld in Pokémon GO zu investieren oder nicht. Mit Stand vom 08. April 2024 um 12:44 Uhr haben 1018 Leute abgestimmt. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Nein, ich benutze grundsätzlich kein Echtgeld in Pokémon GO mit 421 Stimmen, entspricht etwa 41 %

mit 421 Stimmen, entspricht etwa 41 % Nein, Echtgeld gebe ich nur für Items und andere Sachen aus mit 292 Stimmen, entspricht etwa 29 %

mit 292 Stimmen, entspricht etwa 29 % Ja, wenn es seltene oder starke Pokémon sind mit 199 Stimmen, entspricht etwa 20 %

mit 199 Stimmen, entspricht etwa 20 % Ja, aber nur, wenn ich das Pokémon sehr mag mit 106 Stimmen, entspricht etwa 10 %

Während mit 70 % der Großteil von euch also nicht bereit ist, für exklusive Pokémon Geld auszugeben und sogar ganze 41 % angeben, überhaupt kein Echtgeld für Pokémon GO auszugeben, sind mit 30 % immerhin fast ein Drittel bereit, für die richtigen exklusiven Pokémon Geld in die Hand zu nehmen. Vorausgesetzt, die Pokémon sind selten, stark oder von persönlichem Interesse.

Es bleibt abzuwarten, ob Niantic in Zukunft häufiger exklusive Pokémon nur gegen Echtgeld verfügbar machen wird. In der Vergangenheit gab es bereits Begegnungen mit Shiny-Pokémon gegen Echtgeld.

Habt ihr an der Umfrage teilgenommen? Wie habt ihr abgestimmt? Und welche Gründe gibt es für eure Entscheidung? Schreibt uns gerne weitere Gedanken und Anmerkungen dazu in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern zu dem Thema aus. Eine Übersicht über die anstehenden Events im April 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.