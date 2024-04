Pokémon GO: Community diskutiert: „Macht die neue Grafik das Charakter-Update wett?“

Vor kurzem gab es mehrere Updates in Pokémon GO. Während das eine in der Community größtenteils gut ankommt, gibt es zum zweiten fast nur negatives Feedback. Die Community fragt sich: Wie sind zwei so unterschiedlich starke Updates möglich?

Um was für Updates geht es? Vor kurzem wurde angekündigt, dass Pokémon GO ein neues Update mit 4 Features erhält. Dieses Update ist in 3 Abschnitte aufgeteilt.

Während das erste Update, bei dem die Avatare im Vordergrund standen, von der Community als das schlechteste Update in der Geschichte der Updates betitelt wurde, ist das zweite Update wesentlich besser angekommen.

In diesem wurden neben einer Änderung an den Biomen auch neue Grafiken für eben diese Biome und Fangbildschirme ins Spiel gebracht. In der Community kommt jetzt die Frage auf, ob dieses Grafik-Update die Erneuerung der Avatare wett macht.

Das macht es zwar nicht wett, aber es macht es überschaubarer

Was sagt die Community zu dem Grafik-Update? Auf Reddit ist die Reaktion auf das neue Grafik-Update zum größten Teil positiv. Es werden jedoch auch Stimmen laut, dass die neuen Grafiken auf älteren mobilen Geräten für Probleme sorgen, da das Spiel nicht mehr flüssig läuft.

Einige der Kommentare, die sich auch auf die Ausgangsfrage des Beitrags auf Reddit beziehen, lauten:

Ich verstehe nicht, wie sie so hübsche Grafiken einbauen können, aber gleichzeitig diese schrecklichen Avatare erstellen , lautet ein Kommentar auf Reddit.

, lautet ein Kommentar auf Reddit. Ganz im Ernst. Wie kann ein und dasselbe Spiel so drastisch unterschiedliche Updates herausbringen? Vielleicht war es absichtlich für die kostenlose Publicity , mutmaßt ein weiterer Trainer auf Reddit.

, mutmaßt ein weiterer Trainer auf Reddit. Das macht es zwar nicht wett, aber es macht es überschaubarer. Schließlich verbringe ich mehr Zeit damit, auf die Karte und den Fangbildschirm zu schauen, als auf meinen Charakter , meint ein weiterer Kommentator auf Reddit.

, meint ein weiterer Kommentator auf Reddit. Auf keinen Fall, aber es ist trotzdem sehr cool , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit.

Weitere Kommentare, die sich auf die negative Performance durch das Grafik-Update beziehen, lauten unter anderem:

Ja, dieses Update hat seinen Tribut an die Framerate gefordert , schreibt ein Trainer auf Reddit.

, schreibt ein Trainer auf Reddit. Nein, denn es hat SO viel Lag verursacht, dass das Spiel für mich fast komplett unspielbar geworden ist , merkt ein weiterer Trainer auf Reddit an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Update zwar leider bei einigen Spielern durch die Performance zu Problemen führt, von einem Großteil der Trainer jedoch sehr positiv aufgenommen wird.

Auch wenn das für viele Spieler zwar nicht das Avatar-Update wett macht, sollten diesmal zumindest keine Rufe nach Entschädigungen von Trainern laut werden.

Was haltet ihr von dem neuen Grafik-Update? Gefallen euch die neuen Biome auf der Karte und die Fangbildschirme? Oder habt ihr leider auch mit Performance-Einbußen zu kämpfen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Eine Übersicht über die anstehenden Events im April 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.