Pokémon GO: Avatar-Update ist endlich da, aber Spieler wünschen sich ihre alten Charaktere zurück

In Pokémon GO wurde nun das große Avatar-Update an alle Trainer ausgerollt. Es bringt viele neue Anpassungsmöglichkeiten, aber auch starke Kritik aus der Community mit sich.

Was ist das für ein Update? Vor kurzem kündigte Niantic an, ein großes Grafik-Update mit vier Features zu veröffentlichen. Dieses Update wird in drei Teilen veröffentlicht, wovon der erste Teil mit dem Namen Entdeckt euch selbst aufs Neue jetzt seinen Weg ins Spiel gefunden hat.

Während einige Trainer aus der Community das Update feiern und sich über die neuen Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Avatare erfreuen, gibt es starken Gegenwind zum Update.

Das steckt im Avatar-Update drin

Welche Änderungen bringt das Update? Das Update bringt euch mehr Möglichkeiten zur Individualisierung eures Avatars, als es bisher in Pokémon GO möglich war. Dabei handelt es sich um die folgenden Anpassungen:

Körperform, Augenfarbe, Hautfarbe, Frisur und Gesichtsausdruck können personalisiert werden

Für die Hautfarbe, die Haare und die Augen sind erweiterte Farboptionen verfügbar

Frisuren können nun nach kurzen, mittellangen und langen Frisuren gefiltert werden

Gewicht, Muskeln, Schultern, Brust und Hüfte eures Avatars können angepasst werden

Zudem ist in dem Update die Wahl eines Geschlechts entfernt worden. Stattdessen könnt ihr euren Avatar einfach so gestalten, wie es euch am besten gefällt.

Wo finde ich die Änderungen? Um die neuen Möglichkeiten zur Individualisierung zu nutzen, müsst ihr einfach nur den Avatar-Editor öffnen. Dazu klickt ihr auf das Gesicht eures Avatars im unteren linken Rand der Karte. Anschließend klickt ihr auf Schrank und findet hier unter Aussehen die neuen Möglichkeiten.

So sehen die neuen Anpassungsmöglichkeiten aus

Das schlechteste Update in der Geschichte der Updates

Was sagt die Community zum Update? Während es durchaus vereinzelt positive Resonanzen zum Feedback in der Community zu lesen gibt, ist der Großteil der Community dem Update gegenüber sehr negativ eingestellt.

Die neue Optik der Avatare wird stark kritisiert und viele Trainer wünschen sich ihre alten Avatare zurück. Oft ist neben der Kritik ein Vergleich mit den Avataren vor und nach dem Update zu sehen.

Auch die Tatsache, dass einige Pokémon, die vorher von den Avataren getragen werden konnten, nun neben dem Avatar auf dem Boden stehen, sorgt für Kritik.

Einige der Stimmen aus der Community dazu lauten:

Das schlechteste Update in der Geschichte der Updates , lautet der Titel eines Beitrags auf Reddit

, lautet der Titel eines Beitrags auf Reddit Alle Gesichter sehen einfach nur seltsam aus und keiner der Hauttöne sieht wie der Hautton eines echten Menschen aus. Die Charaktere sehen jetzt gerade aus wie seltsame KI-Roboter lmao , kommentiert ein weiterer Trainer auf Reddit

, kommentiert ein weiterer Trainer auf Reddit ICH KANN MEIN PICHU NICHT MEHR HALTEN 🙁 , lautet der Titel eines weiteren Beitrags auf Reddit

, lautet der Titel eines weiteren Beitrags auf Reddit Das muss rückgängig gemacht werden , meint auch dieser Trainer auf Reddit

Bleibt abzuwarten, ob Niantic auf die harsche Kritik seitens der Community reagiert und noch Änderungen an dem Update vornimmt.

Was ist eure Meinung zum Update? Seht ihr es wie der Großteil der Community, oder freut ihr euch vielleicht sogar über die neuen Anpassungsmöglichkeiten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Eine Übersicht über die kommenden Events im April 2024 in Pokémon GO findet ihr hier.