Pokémon GO: Geschlecht ändern beim Avatar – Wie geht das jetzt?

Grundsätzlich ist das Avatar-Update Teil des „Rediscover-GO-Updates“, das aus mehreren Teilen besteht. Neben den Anpassungen könnt ihr mit Grafik-Updates beim Fangen, sowie Neuerungen bei der AR rechnen. Diese Teile kommen in den kommenden Wochen ebenfalls ins Spiel. Alles zum großen Update in Pokémon GO lest ihr hier.

Ob in Zukunft weitere Optionen hinzukommen, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch in dieser Hinsicht auf dem Laufenden.

Je nachdem, wie man aussehen möchte, kann man also beispielsweise an den Gesichtern, den Haaren, den Körpertypen und der Kleidung Änderungen vornehmen.

Welche Option gibt es? Nach aktuellem Stand gibt es keine voneinander getrennten Avatare mehr für die Geschlechter in Pokémon GO, sondern einen Avatar, der unterschiedlich anpassbar ist.

