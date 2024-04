Pokémon GO wird schöner: Großes neues Update bringt 4 Features

Pokémon GO hat sein großes Update enthüllt. Mehrere Neuerungen kommen ins Spiel. Wir zeigen euch, welche wann erscheinen.

Was ist das für ein Update? Vor einigen Tagen veröffentlichte Pokémon GO einen Teaser, der erklärt, das bald ein großes Update unter dem Motto „Rediscover GO!“ anstehen würde. Nun ist es soweit: Die ersten Inhalte des Updates sind bekannt und auch die Veröffentlichung der ersten davon steht bereits an.

Am 17. April startet „Entdeckt euch selbst aufs Neue“

Am 22. April kommt „Entdeckt die Welt aufs Neue“

Ebenfalls am 22. April erscheint „Entdeckt Kanto aufs Neue“

Und am 7. Mai macht „Entdeckt die Realität aufs Neue“ den Abschluss

Worum es sich dabei handelt, haben wir unten zusammengefasst. Zudem wurde ein kleiner Trailer zum Update veröffentlicht, den ihr hier sehen könnt:

Update am 17. April bringt Avatar-Anpassungen für Pokémon GO

Was steckt drin? Zuletzt konnten schon einige Trainer die Anpassung testen, nun kommt sie für alle: Ihr bekommt umfassendere Möglichkeiten, euren Avatar in Pokémon GO anzupassen. Tests von Trainern in der Vergangenheit zeigten bereits, dass dort verschiedene Optionen, wie neue Frisuren, Körpermodelle und mehr enthalten sind.

Wie das aussehen dürfte, zeigte ein User auf reddit bereits vor etwa einem Monat:

Update am 22. April folgt mit neuen Biomen und Kanto-Monstern

Was steckt drin? Hier dürften die neuen Fangbildschirme erscheinen, die bereits in der Vergangenheit von einigen Spielern getestet wurden. Hier ist das besondere, dass die sich an die unterschiedlichen Orte, an denen ihr spielt, anpassen. Spielt ihr in einer Stadt, zeigt der Fangbildschirm auch eine Stadt, am See findet ihr dann einen entsprechenden Hintergrund, und ähnliches.

Die sahen in Tests von Spielern etwa so aus, wie ein User auf reddit zeigt:

Zeitgleich wird offenbar ein Kanto-Event starten. Hier heißt es, dass dort Monster der ersten Generation zu finden sind, die in entsprechenden Biomen spawnen. Welche genau das sind, ist derweil noch offen.

Update am 7. Mai überarbeitet AR-Fotos

Was steckt drin? Das ist noch ein Stück weit unklar. Bisher ist bekannt, dass es um das Schnappschuss-Feature geht, mit dem ihr eure Pokémon fotografieren könnt. In einem Teaser auf dem offiziellen Blog dazu (via pokemongolive.com) sind drei Monster in einem Bild zu sehen, was auf eine Wieder-Einführung von mehreren Kumpel-Monstern auf einem Schnappschuss hinweisen könnte.

Es heißt in der Ankündigung, dass einige Trainer in Australien das Update bereits in den kommenden Wochen erhalten sollen, was darauf hinweist, dass hier auch nochmal Tests anstehen dürften. Sobald da neue Informationen bekannt werden, halten wir euch auf dem Laufenden.

Darüber hinaus gab es in den vergangenen Wochen bereits einige Quality-of-Life-Updates, die das Spiel verbesserten, wie etwa den verkürzten Raid-Timer, wenn man bereit ist, den „Alle-heilen-Button“ und mehr.

Was haltet ihr von dem neuen Update? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und wenn ihr wissen wollt, was sonst im Spiel los ist: Hier sind alle Events im April 2024 bei Pokémon GO.