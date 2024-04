Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2024 und ihre Boni

Wie jeden Monat in Pokémon GO gibt es auch im April 2024 einige Rampenlicht-Stunden für euch. Wir zeigen euch, welche das sind und welche Boni dabei aktiv sind.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein Event, welches jeden Dienstag abläuft. Es findet für den Zeitraum von 60 Minuten statt und bringt mindestens ein Pokémon in den Fokus, welches in der Zeit in hoher Stückzahl erscheint.

Neben dem Pokémon, gibt es in der Rampenlicht-Stunde auch immer einen Bonus, der in dieser Zeit aktiv ist. Nach genau einer Stunde endet die Rampenlicht-Stunde und somit auch der Bonus.

Alle Rampenlicht-Stunden im April 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Eine Rampenlicht-Stunde findet immer an einem Dienstag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Welche Termine, Pokémon und Boni im April 2024 auf euch warten, findet ihr in der Tabelle.

Termin Pokémon & Boni 2. April Zubat und 2x Verschick-Bonbons 9. April Glibunkel und 2x Entwicklungs-EP 16. April Raupy, Hornliu sowie Waumpel und 2x Fang-Sternenstaub 23. April Unratütox und 2x Fang-EP 30. April Piepi und 2x Fang-Bonbons

Rampenlicht-Stunde am 02. April

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 02. April steht Zubat im Mittelpunkt. Das Pokémon aus der 1. Spielegeneration besitzt die Typen Gift und Flug und kann sich zu Golbat und anschließend zu Iksbat entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon zum Professor verschickt.

Lohnt sich das Event? Weder Zubat, noch seine Entwicklungen sind wirklich starke Pokémon. Golbat ist in der Superliga brauchbar, hier ist jedoch die Crypto-Variante zu bevorzugen, da diese hier um einiges stärker ist. Zum Versenden von Pokémon, die ihr nicht benötigt und von denen ihr Bonbons braucht, ist das Event gut.

Kann man Shiny-Zubat fangen? Ja, die Shiny-Form von Zubat ist bereits in Pokémon GO aktiv.

Rampenlicht-Stunde am 09. April

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 09. April wartet Glibunkel in der Rampenlicht-Stunde auf euch. Es kann sich zu Toxiquak entwickeln und besitzt die Typen Gift und Kampf.

Welche Boni sind aktiv? Während dieser Rampenlicht-Stunde könnt ihr euch über die doppelten Erfahrungspunkte freuen, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Lohnt sich das Event? Glibunkel und Toxiquak sind keine Pokémon, die in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO oben mitspielen. Zumindest in der Hyperliga ist Toxiquak akzeptabel, auch wenn ihr hier eher auf Crypto-Toxiquak zurückgreifen solltet.

Seid ihr aktiv am Sammeln von Erfahrungspunkten, könnte euch der Bonus mit den doppelten Erfahrungspunkten beim Entwickeln von Pokémon vielleicht interessieren.

Kann man Shiny-Glibunkel fangen? Ja, ihr könnt während der Rampenlicht-Stunde auch auf die Shiny-Variante von Glibunkel treffen.

Rampenlicht-Stunde am 16. April

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 16. April warten gleich 3 Pokémon auf euch in der Rampenlicht-Stunde. Hierbei handelt es sich um Raupy, Hornliu und Waumpel.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so könnt ihr euch über die doppelte Anzahl an Sternenstaub freuen.

Lohnt sich das Event? Alle drei Pokémon und deren Entwicklungen sind vergleichsweise schwach. Sie lohnen sich weder für den Einsatz in Raids, noch für die Kampfligen in Pokémon GO.

Benötigt ihr Sternenstaub, könnte euch hingegen der Bonus interessieren und ihr könnt in diesen 60 Minuten eine höhere Menge an Sternenstaub durch das Fangen von Pokémon sammeln.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja, alle drei Pokémon, die in dieser Rampenlicht-Stunde erscheinen, können auch als Shiny anzutreffen sein.

Rampenlicht-Stunde am 23. April

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde wird Unratütox im Vordergrund stehen. Das Pokémon aus der 5. Spielegeneration besitzt den Typ Gift und besitzt mit Deponitox eine Entwicklung.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde werdet ihr die doppelten Erfahrungspunkte erhalten, wenn ihr Pokémon fangt.

Lohnt sich das Event? Sowohl Unratütox, als auch seine Entwicklung Deponitox sind schwache Pokémon, die sich weder für die Kampfligen, noch für den Einsatz in Raids besonders gut eignen.

Am interessantesten ist bei dieser Rampenlicht-Stunde wohl der Erfahrungspunkte-Bonus, wenn ihr Pokémon fangt.

Kann man Shiny-Unratütox fangen? Ja, auch Unratütox gibt es bereits als Shiny-Pokémon in Pokémon GO.

Rampenlicht-Stunde am 30. April

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Die Rampenlicht-Stunde am 30. April gehört Piepi, dem Fee-Pokémon aus der 1. Spielegeneration. Es besitzt mit Pixi noch eine weitere Entwicklungsstufe.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so erhaltet ihr für den Fang die doppelte Anzahl an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Piepie und seine Entwicklung Pixi gehören nicht zu den stärksten Pokémon in Pokémon GO. Zumindest ist Pixi für den Einsatz in der Hyperliga ein akzeptables Pokémon, auch wenn es hier durchaus bessere Pokémon gibt.

Kann man Shiny-Piepi fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf ein Shiny-Exemplar von Piepi treffen und es fangen.

Natürlich gibt es im April nicht nur Rampenlicht-Stunden, die in Pokémon GO auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Events im April 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir für euch eine Übersicht mit allen anstehenden Events zusammengestellt, damit ihr bestens informiert seid.