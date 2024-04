Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Glibunkel und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute die Rampenlicht-Stunde mit Glibunkel. Wir fassen euch alle Informationen zusammen.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO stattfindet. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches im Vordergrund steht und für die Zeit des Events fast ausschließlich und in hoher Anzahl erscheint. Wie der Name schon vermuten lässt, läuft das Event für 60 Minuten.

Neben dem Pokémon, gibt es in der Rampenlicht-Stunde auch einen Bonus, der für die Zeit aktiv ist.

Heute findet ihr in der Rampenlicht-Stunde Glibunkel, ein Pokémon mit den Typen Gift und Kampf welches aus der 4. Generation stammt. Es kann sich zu Toxiquak entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 09. April – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich, wird das Event heute um 18:00 Uhr beginnen und um 19:00 Uhr enden.

Welche Boni sind aktiv? Während der Rampenlicht-Stunde wird es heute einen Erfahrungspunkte-Bonus geben, wenn ihr Pokémon entwickelt. Dabei dürft ihr euch über die doppelten Erfahrungspunkte freuen.

Kann man Shiny Glibunkel fangen? Ja, während der Rampenlicht-Stunde kann euch Glibunkel auch in seiner Shiny-Form erscheinen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Glibunkel und seine Entwicklung Toxiquak gehören nicht gerade zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Zumindest in der Hyperliga ist Toxiquak ein akzeptables Pokémon. Jedoch gibt es durchaus bessere Pokémon, wenn ihr in dieser Kampfliga unterwegs seid.

Habt ihr es auf die Shiny-Variante von Glibunkel abgesehen, könnte sich das Event für euch lohnen. Die Shiny-Chance ist zwar nicht erhöht, durch die große Anzahl an Glibunkel-Spawns habt ihr aber dennoch eine bessere Chance, solch ein Exemplar zu ergattern.

Der Erfahrungspunkte-Bonus beim Entwickeln von Pokémon könnte für euch interessant sein, wenn ihr sowieso aktuell vor habt eine größere Anzahl an Pokémon zu entwickeln und ihr beim Sammeln von Erfahrungspunkten seid.

Freut ihr euch auf die Rampenlicht-Stunde? Interessiert ihr euch für Glibunkel oder den Erfahrungspunkte-Bonus? Oder werdet ihr an dieser Rampenlicht-Stunde nicht teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Welche weiteren Events im April 2024 in Pokémon GO stattfinden, haben wir euch ebenfalls zusammengetragen.