Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In Pokémon GO könnt ihr gegen die Rüpel und Bosse von Team GO Rocket antreten. Doch wie kann man die überhaupt finden? Und wie sammelt man die verschiedenen Rocket-Radare? Wir von MeinMMO haben uns diese Fragen näher angesehen und zeigen euch, wie ihr Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni aufspürt.

Ähnlich wie im Anime treiben auch in Pokémon GO die Mitglieder von Team GO Rocket ihr Unwesen. So besetzen sie immer wieder PokéStops und sorgen auch aus der Luft für ordentlich Ärger. Sie bieten euch somit die perfekte Gelegenheit, gegen sie anzutreten und euer Können unter Beweis zu stellen.

Doch viel interessanter als ein Kampf gegen die etwas unbeholfenen Rocket-Rüpel, ist ein Battle gegen die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff sowie gegen ihren großen Anführer Giovanni. Doch die sind gar nicht so leicht zu finden.

Während ihr die Rüpel gefühlt an jeder Ecke im Spiel finden könnt, benötigt ihr für die Rocket-Bosse einen besonderen Rocket-Radar. Wie ihr euch dieses Gadget im Spiel sichern könnt und wie ihr die Bosse schließlich findet, zeigen wir euch in unserem Video.

Habt ihr die Bosse schließlich gefunden, dann solltet ihr aber im Kampf auf die richtigen Pokémon setzen. Welche Monster Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni einsetzen und wie ihr sie am besten besiegen könnt, lest ihr in unseren Konter-Guides:

Erwarten euch nach dem Kampf Belohnungen? Ja, konntet ihr den Kampf für euch entscheiden, dann wartet das eine oder andere Item sowie Sternenstaub auf euch. Und auch eine Begegnung mit einem ihrer Crypto-Pokémon ist euch sicher.

Bei Arlo, Sierra und Cliff kann dies mit etwas Glück ein Shiny sein und bei Giovanni sichert ihr euch sogar ein legendäres Pokémon. Außerdem erhaltet ihr von den Bossen ein besonderes 12-km-Ei, durch das ihr euch weitere seltene Monster sichern könnt.

Welche Monster sich in den Eiern befinden, haben wir euch hier zusammengefasst.