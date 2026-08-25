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Pokémon GO: Registeel Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon GO Registeel Titel

Die besten Konter gegen Registeel in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Registeel in 5er-Raids besiegen.

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Was ist Registeel für ein Pokémon? Registeel ist ein legendäres Pokémon und stammt aus der dritten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zum Typ Stahl und bildet zusammen mit Regice, Regirock, Regieleki und Regidrago die Legendären Giganten.

Wann ist Registeel im Spiel? Den Boss findet ihr in der Zeit vom 26. August 2026 bis zum 8. September 2026 in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Registeel und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Registeel besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Mewtu X mit Konter und Fokusstoß
  2. Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre
  3. Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
  4. Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  5. Kopplosio mit Einäschern und Knallkopf
  6. Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  7. Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert
  8. Mega-Mewtu Y mit Konter und Fokusstoß
  9. Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  10. Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  11. Crypto-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre
  12. Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  13. Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
  14. Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
  15. Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf
  16. Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller
  17. Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag
  18. Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade
  19. Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
  20. Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+

Schwächen von Registeel: Das Pokémon gehört zu dem Typ Stahl und hat Schwächen gegen Kampf, Boden und Feuer. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Registeel zu besiegen.

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Gibt es Shiny Registeel? Ja, ihr könnt Registeel in Pokémon GO als Shiny fangen. Auf der folgenden Grafik seht ihr den Unterschied zwischen der normalen Version und der Shiny-Version:

Pokémon-GO-Registeel-Shiny
Shiny Registeel in Pokémon GO

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und diese auf einem hohen Level sind, dann könnt ihr Registeel zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr den Boss herausfordert – ihr solltet grundsätzlich bereits vorab euer Raid-Team zusammenstellen. Das sorgt nicht nur dafür, dass ihr immer mit eurem besten Team startet, sondern spart euch auch noch in jeder Raid-Lobby etwas Zeit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.