Pokémon GO: Registeel Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Registeel in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Registeel in 5er-Raids besiegen.

Was ist Registeel für ein Pokémon? Registeel ist ein legendäres Pokémon und stammt aus der dritten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zum Typ Stahl und bildet zusammen mit Regice, Regirock, Regieleki und Regidrago die Legendären Giganten.

Wann ist Registeel im Spiel? Den Boss findet ihr in der Zeit vom 26. August 2026 bis zum 8. September 2026 in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Registeel und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Registeel besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Mewtu X mit Konter und Fokusstoß Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Kopplosio mit Einäschern und Knallkopf Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Mega-Mewtu Y mit Konter und Fokusstoß Crypto-Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Lohgock mit Feuerwirbel und Aurasphäre Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag Crypto-Fennexis mit Feuerwirbel und Lohekanonade Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+

Schwächen von Registeel: Das Pokémon gehört zu dem Typ Stahl und hat Schwächen gegen Kampf, Boden und Feuer. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Registeel zu besiegen.

Gibt es Shiny Registeel? Ja, ihr könnt Registeel in Pokémon GO als Shiny fangen. Auf der folgenden Grafik seht ihr den Unterschied zwischen der normalen Version und der Shiny-Version:

Shiny Registeel in Pokémon GO

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und diese auf einem hohen Level sind, dann könnt ihr Registeel zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr den Boss herausfordert – ihr solltet grundsätzlich bereits vorab euer Raid-Team zusammenstellen. Das sorgt nicht nur dafür, dass ihr immer mit eurem besten Team startet, sondern spart euch auch noch in jeder Raid-Lobby etwas Zeit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.