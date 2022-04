In Pokémon GO könnt ihr den Rocket-Boss Giovanni mit Crypto Latias besiegen. Auf welches Team er setzen wird und welche Konter sich für euch am besten eignen, zeigen wir euch in diesem Guide auf MeinMMO.

Wie könnt ihr gegen Giovanni antreten? Bei Giovanni handelt es sich um den großen Rocket-Boss, der im Untergrund für Team GO Rocket die Strippen zieht. Hin und wieder könnt ihr gegen ihn in Pokémon GO antreten und euch sein legendäres Crypto-Pokémon holen. Doch er ist gar nicht so leicht zu finden.

Damit ihr gegen den Rocket-Boss Giovanni kämpfen könnt, stellt euch Niantic in regelmäßigen Abständen bestimmte Spezialforschungen zur Verfügung. Diese müsst ihr lösen und erhaltet als Belohnung ein Super-Rocket-Radar, mit dem ihr den Fiesling aufspüren könnt.

Mit Start des Rocket-Events „Teamausflug“ am 03. April 2022 erhaltet ihr erneut die Gelegenheit, ein solches Radar zu ergattern und euch eine Begegnung mit Giovanni zu sichern. Dabei wird er auch auf ein neues Team setzen. Wie dieses aussieht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rocket-Boss Giovanni – Aktuelles Team im April 2022

Im April setzt Giovanni auf ein nahezu völlig neues Team. In den Kämpfen kann Giovanni wie gewohnt wieder drei verschiedene Monster gegen euch nutzen. Dabei kann er aus 5 verschiedenen Crypto-Pokémon wählen. Folgende sind bereits bekannt (via leekduck.com):

Erstes Pokémon Snobilikat Zweites Pokémon Kramshef Drittes Pokémon Latias

Die besten Konter, um Giovanni zu besiegen

Damit ihr Giovanni schnell besiegen könnt, solltet ihr auf die richtigen Konter setzen. Wir haben euch nachfolgend die jeweils besten zusammengefasst (via pokebattler.com):

Snobilikat besiegen – Beste Konter gegen das 1. Pokémon

Snobilikat

Als erstes wird Giovanni auf sein geliebtes Snobilikat setzen. Gegen das Pokémon vom Typ Normal solltet ihr Kampf-Pokémon einsetzen:

Pokémon Moveset Lucario Konter und Aurasphäre (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag Meistagrif Konter und Wuchtschlag Kapilz Konter und Wuchtschlag Terrakium Katapult und Sanctoklinge

Alternativ könnt ihr auch eure Mega-Entwicklungen gegen Snobilikat nutzen:

Mega-Schlapor mit Fußkick und Fokusstoß

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Fokusstoß

Kramshef besiegen – Beste Konter gegen das 2. Pokémon

An zweiter Position kann Giovanni aus insgesamt drei verschiedenen Pokémon wählen. Bisher ist hierzu jedoch nur Kramshef bekannt. Sobald alle Monster bekannt sind, ergänzen wir sie selbstverständlich in diesem Artikel. Welches Giovanni von den drei Pokémon dann im Kampf einsetzt, ist dabei Zufall.

So besiegt ihr Kramshef: Ein mögliches Pokémon, dem ihr im Kampf gegen Giovanni begegnen könnt, ist das Unlicht- und Flug-Pokémon Kramshef. Aufgrund seines Typs ist es schwach gegen die Angriffe der Typen Gestein, Elektro, Eis und Fee.

Kramshef

Pokémon Moveset (Crypto-) Snibunna Eissplitter und Lawine (Crypto-) Aerodactyl Steinwurf und Steinhagel (Crypto-) Zapdos Donnerschock und Donner (Crypto-) Elevoltek Donnerschock und Donner (Crypto-) Raikou Donnerschock und Donner Rameidon Katapult und Steinhagel

Auch gegen Kramshef sind eure Mega-Entwicklungen nützlich, weshalb ihr folgende einsetzen solltet:

Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel

Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß

Mega-Ampharos mit Ladestrahl und Donner

Crypto Latias besiegen – Beste Konter gegen das 3. Pokémon

Latias

Als letztes werdet ihr auf das legendäre Pokémon Crypto Latias treffen. Dieses stammt aus der 3. Generation und gehört zum Typ Drache und Psycho. Dadurch ist es schwach gegen die Attacken der Typen Unlicht, Geist, Eis, Käfer, Drache und Fee.

Pokémon Moveset (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Brutalande Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Snibunna Standpauke und Lawine (Crypto-) Despotar Biss und Knirscher Darkrai Standpauke und Finteraura (Crypto-) Mewtu Psychoklinge und Spukball

Setzt alternativ auch auf folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss und Knirscher

Lohnt sich der Kampf gegen Giovanni?

Wie bei jeden anderen Mitglied von Team GO Rocket erhaltet ihr auch bei Giovanni nach einem gewonnenen Kampf verschiedene Belohnungen, wie Items oder Sternenstaub. Das ist jedoch nicht genug, denn auch über eine Begegnung mit einem Crypto-Pokémon könnt ihr euch freuen. Derzeit ist es das legendäre Crypto-Pokémon Latias.

Darüber hinaus hält Giovanni für euch ein besonderes 12-km-Eier bereit. Diese Eier könnt ihr ausschließlich von den Rocket-Bossen erhalten, weshalb sie entsprechend schwieriger zu bekommen sind. Welche Monster sich in den 12-km-Eiern befinden, zeigen wir euch in unserem dazugehörigen Artikel.

Auf welche Monster setzt ihr im Kampf gegen Giovanni am liebsten? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.