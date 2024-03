Pokémon GO: Giovanni bekommt morgen ein neues legendäres Crypto in sein Team, das ihr nicht verpassen dürft

In Pokémon GO wechselt der Rocket-Boss Giovanni sein Team und lässt euch erstmals gegen Crypto-Groudon antreten. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Monster ist und ob sich das Fangen lohnt.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO könnt ihr immer wieder auf die Bösewichte von Team GO Rocket treffen, die aus Rüpeln, den drei Bossen Arlo, Sierra und Cliff sowie ihrem Anführer Giovanni bestehen. Im Rahmen des Events Welt voller Wunder: Übernahme wechseln sie ihre Teams und treten mit neuen Monstern gegen euch an.

So könnt ihr ab dem 27. März 2024 erstmals auf Crypto-Groudon treffen, was Giovanni in seinem Team einsetzen wird. Was ihr zu Crypto-Groudon wissen müsst und wie ihr es finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Crypto-Groudon – Aussehen, Stärke und Shiny

Was ist Groudon für ein Pokémon? Bei Groudon handelt es sich um ein legendäres Boden-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Es besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen, kann sich aber seine normale Form temporär in eine Proto-Form ändern. Erkennen könnt ihr das Monster an seinem großen, roten, panzerartigen Körper sowie den spitzen, weißen Hörnern und Krallen.

Groudon

Wie stark ist Crypto-Groudon: Das legendäre Boden-Pokémon besitzt nicht nur hohe Werte in Angriff, Ausdauer und Verteidigung sondern auch starke Attacken, die euch im Kampf zu Gute kommen. So gehört es mit einer Kombination aus Lehmschuss und Abgrundsklinge zu den besten Angreifern seines Typs. Aber auch in der GO-Kampfliga kann es mit einem Moveset aus Lehmschuss, Abgrundsklinge und Feuerschlag ordentlich punkten, weshalb es in eurem Team nicht fehlen sollte.

Als Crypto-Pokémon wird sein Angriffswert zudem noch einmal erhöht, was euch besonders in Raids einen Vorteil bringen kann, da es damit mehr Schaden beim Gegner verursacht. Dafür wird seine Verteidigung gleichzeitig schwächer, weshalb es im Kampf nicht so lange durchhält. Für Raids bleibt es aber weiterhin eine optimale Wahl. In der Meisterliga ist die normale Form hingegen etwas besser.

Da Crypto-Pokémon aber zunächst die Lade-Attacke Frustration erhalten, solltet ihr ihnen diese verlernen und eine bessere Attacke hinterlegen.

Gibt es Shiny-Groudon? Groudon gibt es zwar bereits in seiner schillernden Form im Spiel, allerdings wird diese bei der Crypto-Variante noch nicht aktiv sein. Im Kampf gegen Giovanni könnt ihr euch also vorerst nur die normale Crypto-Form von Groudon sichern. Wann es Crypto-Groudon auch als Shiny geben wird, ist derzeit noch unklar.

So bekommt ihr Crypto-Groudon

Wie kann man Crypto-Groudon fangen? Um euch ein Exemplar des legendären Crypto-Pokémon zu sichern, müsst ihr zunächst den Rocket-Boss Giovanni finden. Dazu benötigt ihr ein entsprechendes Super-Rocket-Radar, das ihr aus der Spezialforschung zur Rocket-Übernahme erhaltet. Erfahrungsgemäß müsst ihr hierbei gegen andere Mitglieder von Team GO Rocket antreten.

Habt ihr das Super-Rocket-Radar erhalten, könnt ihr Giovanni einmalig aufspüren und zum Kampf herausfordern. Besiegt ihr ihn, dann erhaltet ihr die Möglichkeit, sein legendäres Crypto-Groudon zu fangen. Denkt aber daran, dass eure Bälle limitiert sind, weshalb es keinen garantierten Fang gibt.

Wie ihr die einzelnen Mitglieder von Team GO Rocket findet, zeigen wir euch im nachfolgenden Video.

Wie lange hat man zum Fangen Zeit? Crypto-Groudon wird ab 27. März im Team von Giovanni zu finden sein und dort erfahrungsgemäß bis zur nächsten Rocket-Übernahme verweilen. Wann diese sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Da die Spezialforschung zur Rocket-Übernahme jedoch bis zum 01. Juni 2024 um 09:59 Uhr im Spiel aktiviert werden kann, ist davon auszugehen, dass es bis dahin auch kein anderes legendäres Monster in seinem Team geben wird.

Wie gefällt euch das neue legendäre Pokémon in Giovannis Team? Werdet ihr euch das Monster sichern? Oder hattet ihr eher auf ein anderes Crypto gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

