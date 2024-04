Pokémon: 4500 Trainer kämpften in London um 140.000 Euro – Und der Endkampf hatte es in sich

Am ersten April–Wochenende fanden in London die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 statt. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl war live vor Ort und berichtet vom Event.

Es ist Donnerstag, der 04. April, am Messegelände ExCeL in London. Eigentlich starten die ersten Veranstaltungen erst am nächsten Tag. Doch schon jetzt sieht man überall Fans, die gemeinsam Karten spielen, tauschen und sich auf ein tolles Wochenende freuen.

Ich gehöre hier definitiv zu den Pokémon-Noobs. Zwar habe ich Schwert und Schild gerne auf der Switch gespielt, bin aber nie wirklich komplett in das Franchise eingetaucht. Doch die Vorfreude ist ansteckend. Und so kann auch ich es kaum erwarten, bis die Halle am nächsten Tag ihre Tore öffnet.

Was war das für ein Event? Auf den Pokémon-Internationalmeisterschaften treffen Spieler aus der ganzen Welt aufeinander. Konkurriert wird in vier verschiedenen Kategorien:

Pokémon-Sammelkartenspiel

Pokémon-Videospiel (Karmesin und Purpur)

Pokémon GO

Pokémon UNITE

Jede Saison gibt es drei solcher Meisterschaften, eine davon in Europa. Die Europameisterschaft (EUIC) fand dieses Jahr vom 05. bis 07. April in London statt. Den krönenden Abschluss des Jahres bildet dann die Weltmeisterschaft, zu der nur die besten Spieler eingeladen werden.

Dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft in Honolulu, Hawaii statt:

So viel Konkurrenz gab es noch nie

Am Freitag, dem 05. April, geht es dann offiziell los. Schon bei einem kurzen Blick durch die Halle wird klar: die Konkurrenz ist riesig. Reihe um Reihe sitzen die Teilnehmer an langen Tischen und versuchen, sich auf die Top-Platzierungen zu spielen.

Insgesamt traten an dem Wochenende über 4.500 Teilnehmer an.

Damit war das Event das bisher größte Pokémon-Turnier überhaupt.

Hinzu kamen über 6.000 Besucher und 340 sogenannte Pokémon-Professoren, also freiwillige Helfer.

Was können die Teilnehmer gewinnen? Bei so einem großen Turnier gut abzuschneiden ist natürlich nicht einfach, doch es lohnt sich. Zu gewinnen gibt es vor allem:

Bargeldpreise

Championship-Points

Boosterpacks

Die sogenannten Championship-Points müssen von Teilnehmern über die Saison hinweg gesammelt werden, um eine Einladung zur Weltmeisterschaft zu erhalten. Zwar können solche Punkte auch auf kleineren Wettbewerben gewonnen werden, jedoch nur in geringen Mengen. Für viele stellte die EUIC daher die beste Möglichkeit dar, sich genügend Punkte zu erspielen.

Attraktiv sind natürlich auch die Bargeldpreise. Die Höhe der Summe variiert dabei stark je nach gespielter Kategorie, Altersklasse und Platzierung. Insgesamt belief sich das Preisgeld der EUIC auf ca. 140.000 €. Der höchste Geldgewinn betrug 25.000 US-Dollar, also etwa 23.500 €. Wer diesen Hauptgewinn letztendlich abstauben konnte, entschied sich in einem epischen Finale.

Hier laufen zahlreiche Duelle des Sammelkartenspiels parallel. Final-Runden kann man auf der großen Bühne verfolgen.

Der Kampf gegen den Endboss

Am Sonntag, dem letzten Tag der EUIC, warteten alle ganz gespannt auf die Final-Runden. Die besten Spieler des Wochenendes würden nun noch einmal auf der großen Bühne gegeneinander antreten. Eines der spannendsten Duelle lieferten sich die Finalisten des Sammelkartenspiels in der Kategorie Masters.

Welche Kategorien gibt es? Bei Pokémon-Wettkämpfen des Video- und Sammelkartenspiels werden Teilnehmer stets in drei Alterskategorien unterteilt:



– Junior: Geburtsjahr 2005 oder später

– Senior: 2001-2004

– Masters: 2000 oder früher

Mit 2605 Teilnehmern waren die TCG Masters mit Abstand die am meist vertretende Kategorie des Wochenendes – mit dem höchsten zu gewinnenden Preisgeld. Umso heißer wurde dann auch das Finale Match erwartet, in dem die Crème de la Crème der Pokémon-Trainer gegeneinander antrat. Und das Matchup hatte es wirklich in sich:

Tord Reklev (Norwegen) gewann bereits vier internationale Meisterschaften und gilt damit als einer der besten TCG-Spieler weltweit, auch wenn er den Weltmeistertitel bisher noch nicht für sich sichern konnte.

(Norwegen) gewann bereits vier internationale Meisterschaften und gilt damit als einer der besten TCG-Spieler weltweit, auch wenn er den Weltmeistertitel bisher noch nicht für sich sichern konnte. Isaiah Bradner (US) erreichte schon häufig gute Platzierungen, konnte bisher aber noch keine International gewinnen. Mit seiner großen Leidenschaft spielte er sich aber schon jetzt in die Herzen der Zuschauer.

Kann Isaiah den Endboss besiegen und sich endlich seinen ersten Titel sichern? Oder schafft es Tord, sich abermals zu beweisen und fünffacher Meister zu werden?

Hier findet ihr das komplette Match:

Die Spannung im Saal ist förmlich greifbar, als Isaiah den ersten Spielzug unternimmt. Doch dann ist es an Tord, den ersten Schaden im Spiel auszuteilen. Im Laufe der Runde schaffte es Tord, seinen Vorteil immer weiter auszubauen und gewinnt somit souverän das erste Match.

Doch da in Pokémon-Wettkämpfen stets ein Best-of-3 gespielt wird, ist für Isaiah noch nicht alles verloren. Im zweiten Match schafft er es auch tatsächlich, lange die Oberhand zu behalten. Doch dann holt Tord auf. Zum Ende des Matches fehlt beiden Kandidaten nur noch eine Preiskarte zum Sieg, spannender könnte es kaum sein.

Dann gelingt Tord der finale Schlag, und er schafft das Unglaubliche: Er wird zum 5. Mal internationaler Pokémon-Meister.

Nun bleibt nur noch abzuwarten, ob Tord seinen Erfolgszug auf der Weltmeisterschaft im August fortsetzen wird. Auch hier werden wir wieder vor Ort sein, und euch alles Wichtige vom Event berichten.

MeinMMO war auf der EUIC als Pressevertreter vor Ort. Die Kosten für den Eintritt, die Anreise und den Aufenthalt wurden von den Veranstaltern übernommen.