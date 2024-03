Deutscher Computerspielpreis: Wer wird Spieler*in des Jahres 2023?

Im Gegensatz zu anderen DCP-Kategorien gibt es für die Spieler und Spielerinnen des Jahres übrigens kein Preisgeld, sondern lediglich „Bragging Rights“. Anders sieht es bei Games aus: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 800.000 Euro an Preisgeldern in 15 Kategorien ausgeschüttet: Deutschland fördert Rollenspiel, das 91 % auf Steam erreicht, mit 100.000 € – 120.000 € gehen an Spiel mit 68 %

Der Strategiespiel-Experte Maurice Weber setzt sich als Mitglied der GameStar-Redaktion mit Missständen im Gaming auseinander, wie etwa aktuell mit Ubisofts „AAAA“-Game Skull and Bones (via GameStar ).

Sandra Friedrichs ist als „Anormaldisaster“ auf Twitch und TikTok unterwegs, wo sie hauptsächlich The Sims 4 zeigt. Zudem nutzt sie ihre Plattform, um über Mental Health im Gaming und auch über ihre Erfahrungen als Frau in der Branche aufzuklären.

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2024 wird am 18. April in München verliehen. Gamerinnen, Twitch-Streamer und E-Sport-Treibende haben die Chance, Spieler*in des Jahres zu werden. MeinMMO stellt euch die Nominierten vor.

