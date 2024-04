Pokémon GO „Team-Play“: So könnt ihr euch 16 Monster durch den Party-Modus sichern

In Pokémon GO könnt ihr jetzt 16 verschiedenen Monstern begegnen und neue Mega-Energie sammeln, wenn ihr Herausforderungen der Team-Play -Funktion löst. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Pokémon das sind und welche Aufgaben ihr dafür wählen müsst.

Was ist das für eine Funktion? Bereits seit Oktober 2023 habt ihr in Pokémon GO die neue Party-Play -Funktion, in der ihr zusammen mit Freunden ein Team bilden könnt, um gemeinsame Herausforderungen zu lösen. Dabei könnt ihr immer aus einer Liste von 3 verschiedenen Quests wählen.

Neben einem besonderen Team-Bonus bei Raids und verschiedenen Items, die ihr als Belohnungen erhalten könnt, erwarten euch nun endlich auch Begegnungen mit Pokémon. So wurden in den letzten Wochen spezielle Aufgaben in der Team-Play -Funktion hinterlegt, die euch mit insgesamt 16 verschiedenen Monstern belohnen sollen.

Und auch weitere Mega-Energie kann nun über diese Aufgaben gesammelt werden. Alle neuen Aufgaben und Begegnungen haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Team-Play -Aufgaben mit Pokémon-Begegnungen

Woher stammen die Informationen? Die Herausforderungen mit Pokémon-Begegnungen sind in Pokémon GO noch ganz neu und es gibt daher durch die Entwickler bislang keine offiziellen Informationen zu den Inhalten. Trainer, wie die Reddit-User Sebastian_Adventure und Johnohmnom, haben ihre Aufgaben und Pokémon-Begegnungen aus dem Team-Play deshalb im Reddit von TheSilphRoad zusammengetragen.

Dabei fiel den Trainern auf, dass sich die Aufgaben und Belohnungen nach der Team-Größe unterscheiden. Dabei kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es diese Aufgaben ausschließlich für eine Gruppengröße gibt oder ob sie in bestimmten Team-Größen einfach nur häufiger vorkommen.

Daher ist es möglich, dass ihr einzelne Quests erst ab einer Gruppengröße von drei Spielern finden könnt. Folgende Herausforderungen sollen euch laut den Reddit-Kommentaren mit Pokémon belohnen:

Herausforderung Belohnung 10 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Magnetilo* oder

Digda* oder

Smogon* 15 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Smogon* 20 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Bithora* oder

Nasgnet* oder

Wadribie* oder

Kikugi* 30 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit

Nasgnet* 10 fabelhafte Curveball-Würfe Begegnung mit

Klikk* oder

Lapras* oder

Chaneira* oder

Galar-Smogmog Fangt 20 Pokémon mit Hyperbällen Begegnung mit

Aquana oder

Flamara oder

Blitza Lauft 2 km Begegnung mit

Evoli* oder

Tanhel* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefunden werden

Woran erkennt ihr Aufgaben mit Pokémon-Belohnung? Bevor ihr eure Herausforderung wählt, wird euch eure Belohnung hinter der jeweiligen Quest angezeigt. Erscheint dort das Wiesen-Symbol, dann erhaltet ihr eine Begegnung mit einem Pokémon.

Sind die Belohnungen im Team verschieden? Nein, wie die Trainer bereits herausgefunden haben, erhalten alle Trainer eines Teams das gleiche Pokémon in der Belohnung. Ob es sich um ein weibliches oder männliches Exemplar handelt und ob ihr es als Shiny bekommt, kann dabei jedoch verschieden sein.

Alle neuen Team-Play -Aufgaben mit Mega-Energie

Wer es stattdessen auf die kostbare Mega-Energie abgesehen hat, kann diese seit neuesten für Gengar, Garados, Pinsir, Absol und Zobiris ebenfalls in den Team-Herausforderungen finden. Auch hier kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob ihr alle Aufgaben bei allen Team-Größen finden könnt.

Die bisherigen Aufgaben mit Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok, Bibor und Tauboss sind demnach weiterhin zu finden. Folgende neue Quests sind laut den Kommentaren auf Reddit bislang bekannt:

Herausforderung Belohnung Fang 25 Pokémon mit Hyperbällen 10 Mega-Energie für

Gengar oder

Garados Gewinnt 2 Raids 20 Mega-Energie für

Pinsir oder

Absol oder

Zobiris Besiegt 4 Team GO Rocket-Rüpel 10 Mega-Energie für

Gengar oder

Garados

Sollten weitere Quests mit Pokémon-Begegnungen oder Mega-Energie gefunden werden, dann ergänzen wir sie in diesem Artikel für euch.

Wie aktiviert man die Funktion? Damit ihr mit euren Freunden die Team-Play-Funktion nutzen könnt, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

klickt auf euren Avatar und wischt auf den Reiter Team

dort könnt ihr zwischen Team erstellen und Team beitreten wählen

und wählen Team erstellen: wenn ihr auf Team erstellen klickt, wird ein QR-Code generiert, den eure Freunde nur mit dem Spiel scannen müssen, um eurem Team beizutreten sind alle Freunde eurem Team beigetreten, dann könnt ihr es mit Klick auf “Start” starten

Team beitreten: hat ein anderer Spieler ein Team eröffnet, dann klickt ihr auf Team beitreten und scannt den QR-Code eures Freundes mit eurem Spiel oder fügt die entsprechende Nummer dort hinzu

im Anschluss erhaltet ihr eine Übersicht aus 3 Herausforderungen, aus denen ihr eine wählen könnt

Wie gefallen euch die neuen Aufgaben rund um das Team-Play -Feature? Nutzt ihr die Funktion jetzt häufiger? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das Team-Play-Feature könnte bald noch besser werden, denn ein neuer Fund zeigt starke Bonbon-Boni.