„Ich fühlte mich wie ein Genie“: Frau nutzt Pokémon GO, um ihren verlorenen Ehemann im Supermarkt zu finden

Was ist Team-Play? Mit dem Team-Play können Trainer in Pokémon GO eine eigene Gruppe bilden , um gemeinsam Herausforderungen zu meistern. In einem Raid-Kampf gibt es einen neuen Bonus namens Team-Power, der aktiviert werden kann. Dadurch verdoppelt sich der Schaden von Lade-Attacken.

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren gibt es zahlreiche User, die von der Nutzung begeistert sind. Es gibt viele, die nicht daran gedacht haben, das Team-Play zur Ortung verloren gegangener Familienmitglieder oder Freunde zu nutzen.

Doch dank Pokémon GO und der Team-Play-Funktion sieht die Dame den Avatar des Ehemanns in der anderen Ecke des Supermarktes stehen:

