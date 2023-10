Pokémon GO: Willkommen zu Team-Play – Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

In Pokémon GO ist die neue Spezialforschung „Willkommen zu Team-Play“ für euch aktiv. In der Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte der Forschung.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO könnt ihr jetzt das neue Feature Team-Play nutzen. In Gruppen mit bis zu 4 Spielern schaltet ihr damit besondere Boni frei, die euch helfen. Gleichzeitig startete Niantic eine Spezialforschung zu diesem Thema.

Die Community hat bereits alle Aufgaben gelöst und wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Inhalte, die euch dabei erwarten.

Willkommen zu Team-Play 1/4

Aufgabe Belohnung Schließe 10 Team-Herausforderungen ab Begegnung mit Chaneira Fange 10 Pokémon vom Typ Normal mit einem Team 2.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die dazugehörigen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Sternenstaub, ein Evoli-T-Shirt und eine Begegnung mit Evoli.

Willkommen zu Team-Play 2/4

Aufgabe Belohnung Schließe 30 Team-Herausforderungen ab Begegnung mit Lapras Fange 50 Pokémon vom Typ Wasser mit einem Team 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die dazugehörigen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, ein Aquana-T-Shirt und eine Begegnung mit Aquana.

Willkommen zu Team-Play 3/4

Aufgabe Belohnung Schließe 30 Team-Herausforderungen ab Begegnung mit Alola-Raichu Fange 15 Pokémon vom Typ Elektro mit einem Team 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die dazugehörigen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, ein Blitza-T-Shirt und eine Begegnung mit Blitza.

Willkommen zu Team-Play 4/4

Aufgabe Belohnung Schließe 30 Team-Herausforderungen ab Begegnung mit Alola-Knogga Fange 10 Pokémon vom Typ Normal mit einem Team 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die dazugehörigen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, ein Flamara-T-Shirt und eine Begegnung mit Flamara.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Events im Oktober 2023 bei Pokémon GO.