Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2023 – Termine & Boni

In Pokémon GO erwarten euch im Oktober 2023 wieder jede Menge Events. Alle Termine und bekannten Details haben wir euch in der Übersicht hier auf MeinMMO zusammengefasst und zeigen euch, welche sich besonders lohnen.

Um welche Termine geht es? In Pokémon GO werden jeden Monat verschiedene Themen-Events, aber auch Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden veranstaltet. Rechtzeitig vor dem Monatswechsel haben die Entwickler die kommenden Termine über X (ehemals Twitter) veröffentlicht und dabei auch schon erste Details preisgegeben.

In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch alle Events, die euch in den kommenden Wochen erwarten. Im Anschluss erfahrt ihr außerdem, welche Termine ihr im Oktober nicht verpassen solltet.

Alle Events im Oktober 2023 in der Übersicht

Welche Events erwarten euch? Im Oktober könnt ihr euch in Pokémon GO wieder auf eine ganze Reihe von Events freuen. Neben unterschiedlichen Themen-Events sowie den Rampenlicht- und Raid-Stunden erwarten euch auch wieder verschiedene Showcases, bei denen ihr eure Pokémon mit denen anderer vergleichen könnt.

Der eine oder andere Termin ist aktuell aber noch mit einem Fragezeichen versehen. Sobald dazu weitere Daten bekannt gegeben werden, ergänzen wir diese im Artikel, damit ihr immer bestens informiert seid. Folgende Events stehen bereits fest:

Datum Event bis 01. Dezember um 10:00 Uhr Jahreszeit “Reichlich Abenteuer” bis 01. Dezember Forschungsdurchbruch mit Galar-Porenta*, Larvitar*, Zobiris*, Kindwurm*, Coiffwaff* oder Viscora* bis 21. November Befristete Studie Meisterball 23. September bis 06. Oktober 5er-Raids mit Raikou*, Entei* & Suicune* 23. September bis 06. Oktober Mega-Raids mit Mega-Guardevoir* 27. September bis 02. Oktober Event: Nichts wie raus 29. September bis 06. Oktober PvP: Hyperliga & Sonnenschein-Cup (Superliga) 30. September bis 02. Oktober PokéStop-Showcases mit Fukano & Hisui-Fukano 03. Oktober Rampenlicht-Stunde mit Flegmon* & Verschick-Bonbons 04. Oktober Raid-Stunde mit Raikou*, Entei* & Suicune* 05. Oktober bis 09. Oktober noch unbekanntes Event 05. Oktober bis 09. Oktober PokéStop-Showcases mit einem noch unbekannten Pokémon 06. Oktober bis 13. Oktober PvP: Superliga, Hyperliga & Meisterliga

(mit 4-fachen Sternenstaub für Siege) 06. Oktober bis 20. Oktober 5er-Raids mit Schlingking* 06. Oktober bis 20. Oktober Mega-Raids mit Mega-Gengar* 07. Oktober bis 08. Oktober GO-Kampfwochenende 07. Oktober bis 08. Oktober Crypto-Raids Level 5 mit Crypto-Lavados 07. Oktober und 08. Oktober Stadt-Safari in Seoul (Südkorea) 10. Oktober Rampenlicht-Stunde mit Knilz* & Entwicklungs-EP 11. Oktober Raid-Stunde mit Schlingking* 12. Oktober bis 13. Oktober PokéStop-Showcases mit einem noch unbekannten Pokémon 12. Oktober bis 17. Oktober Event: Erntefest 13. Oktober bis 20. Oktober PvP: Superliga & Sonnenschein-Cup (Superliga) 13. Oktober und 14. Oktober Stadt-Safari in Barcelona (Spanien) 14. Oktober bis 15. Oktober Crypto-Raids Level 5 mit Crypto-Lavados 15. Oktober Community Day

voraussichtlich mit Praktibalk, da sich dieser im Showcase befindet 15. Oktober PokéStop-Showcases mit Praktibalk & Meistagrif 16. Oktober bis 17. Oktober PokéStop-Showcases mit Irrbis & Pumpdjinn 17. Oktober Rampenlicht-Stunde mit Irrbis* & Fang-Sternenstaub 18. Oktober Raid-Stunde mit Schlingking* 19. Oktober bis 26. Oktober Halloween-Event Teil 1 20. Oktober bis 22. Oktober PokéStop-Showcases mit Shuppet & Banette 20. Oktober bis 27. Oktober PvP: Hyperliga & Halloween-Cup (Superliga) 20. Oktober bis 03. November 5er-Raids mit Darkrai* 20. Oktober bis 03. November Mega-Raids mit Mega-Banette* 21. Oktober Rauch-Tag 21. Oktober bis 22. Oktober Crypto-Raids Level 5 mit Crypto-Lavados 23. Oktober bis 25. Oktober PokéStop-Showcases mit einem noch unbekannten Pokémon 24. Oktober Rampenlicht-Stunde mit Paragoni & Fang-EP 25. Oktober Raid-Stunde mit Darkrai* 26. Oktober bis 31. Oktober Halloween-Event Teil 2 & Rocket-Übernahme 26. Oktober bis 28. Oktober PokéStop-Showcases mit Paragoni 27. Oktober bis 03. November PvP: Meisterliga & Halloween-Cup (Superliga)

(mit 4-fachen Sternenstaub für Siege) 28. Oktober bis 29. Oktober Crypto-Raids Level 5 mit Crypto-Lavados 29. Oktober bis 31. Oktober PokéStop-Showcases mit Nebulak & Gengar 31. Oktober Rampenlicht-Stunde mit Makabaja* & Fang-Bonbons

Welche Events lohnen sich besonders?

Diese Events lohnen sich: Im Oktober gibt es wieder eine Reihe von Events, die ihr am besten nicht verpassen solltet. Wir zeigen euch nachfolgend welche das sind:

Rampenlicht-Stunde mit Knilz: Am 10. Oktober trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf das Pflanzen-Pokémon Knilz. Es gehört zu den 22 Monstern, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen, weshalb ihr dieses Event auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr noch Sternenstaub braucht. Für jeden Fang des kleinen Monsters erhaltet ihr 500 Sternenstaub. Setzt ihr währenddessen ein Sternenstück und habt Glück mit dem Wetter, dann können es sogar bis zu 938 Sternenstaub pro Fang werden.

Am 10. Oktober trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf das Pflanzen-Pokémon Knilz. Es gehört zu den 22 Monstern, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen, weshalb ihr dieses Event auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr noch Sternenstaub braucht. Für jeden Fang des kleinen Monsters erhaltet ihr 500 Sternenstaub. Setzt ihr währenddessen ein Sternenstück und habt Glück mit dem Wetter, dann können es sogar bis zu 938 Sternenstaub pro Fang werden. Community Day: Am 15. Oktober läuft in Pokémon GO der Community Day vom Oktober, bei dem ihr voraussichtlich auf Praktibalk treffen werdet. Das Monster besitzt mit Meistagrif eine richtig starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern im Spiel gehört. Darüber hinaus kommen Shiny-Jäger an diesem Tag voll auf ihre Kosten.

Halloween-Event: In der Zeit vom 19. Oktober bis 31. Oktober findet das diesjährige Halloween-Event statt, was sich wieder in zwei Teile gliedert. Bei diesem habt ihr in der Regel die Möglichkeit auf starke Geist- und Unlicht-Angreifer zu treffen. Viele Spieler hoffen in dem Zusammenhang außerdem auf einen Release von Mimigma.

In der Zeit vom 19. Oktober bis 31. Oktober findet das diesjährige Halloween-Event statt, was sich wieder in zwei Teile gliedert. Bei diesem habt ihr in der Regel die Möglichkeit auf starke Geist- und Unlicht-Angreifer zu treffen. Viele Spieler hoffen in dem Zusammenhang außerdem auf einen Release von Mimigma. Rocket-Übernahme: Ein weiteres Highlight wird die Rocket-Übernahme sein, die vom 26. Oktober bis 31. Oktober im Rahmen des zweiten Teils vom Halloween-Event stattfindet. Zu dieser könnt ihr erfahrungsgemäß wieder häufiger auf die Mitglieder von Team GO Rocket begegnen und euren Crypto-Pokémon Frustration verlernen. Zudem wechseln an einem solchen Event in der Regel auch die Monster der Bosse und Giovanni holt sich ein neues legendäres Crypto ins Team.

Darüber hinaus lohnen sich im Oktober auch die Raids. So gehören Raikou, Entei, Suicune, Schlingking und Darkrai zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Und auch Mega-Guardevoir, Mega-Gengar und Mega-Banette sind eine gute Wahl für euer Team.

Wie gefallen euch die Aussichten zu den Events im Oktober 2023? Welches wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und welches Event vermutet ihr vom 05. bis 09. Oktober? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

