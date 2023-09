Pokémon GO: Befristete Studie „Meisterball“ zur neuen Season – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die befristete Studie Meisterball läuft in Pokémon GO zur Season Reichlich Abenteuer . Wir von MeinMMO zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen der neuen Forschungsreihe.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startet am 01. September 2023 um 10:00 Uhr die neue Season unter dem Namen Reichlich Abenteuer . Bei dieser erwartet euch neben jeder Menge Spawns und Boni auch eine neue Forschungsreihe: Befristete Studien.

Wie ihr das von anderen befristeten Forschungen in Pokémon GO bereits kennt, wird auch diese zeitlich begrenzt sein, ist jedoch etwas umfangreicher und auch schwerer zu lösen. Sie unterscheidet sich außerdem dadurch, dass sie euch mit seltenen Spiel-Inhalten belohnt.

So könnt ihr euch darüber einen zweiten Meisterball sichern, der zu den wertvollsten Items im Spiel gehört. Welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Befristete Studie: Meisterball 1/1

Woher stammen die Informationen? Auch wenn die Season erst in Kürze bei uns startet, ist sie in anderen Teilen der Welt bereits angelaufen. Aus diesem Grund können Trainer die Inhalte der befristeten Studie schon einsehen. So erwarten euch nach aktuellem Stand 10 verschiedene und anspruchsvolle Aufgaben.

Anders als andere befristete Aufgaben zuvor, werdet ihr zum Lösen eine Weile brauchen, dafür aber mit jeder Menge EP und einem Meisterball belohnt. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch die Inhalte der Forschung nachfolgend zusammengefasst.

Aufgabe Belohnung Fange 1.000 Pokémon 8.000 EP Gewinne 60 Raids 8.000 EP Brüte 30 Eier 8.000 EP Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 8.000 EP Lande 120 fabelhafte Würfe 8.000 EP Löse 150 Feldforschungsaufgaben 8.000 EP Erkunde 50 km 8.000 EP Drehe 300 PokéStops 8.000 EP Verdiene 100.000 EP 8.000 EP Verdiene 100.000 Sternenstaub 8.000 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben alle gelöst, erhaltet ihr außerdem einen Meisterball, 3.000 Sternenstaub und 20.000 EP.

Wie lange hat man zum Lösen Zeit? Wer sich die Belohnungen aus der befristeten Studie sichern möchte, der muss die Aufgaben bis spätestens zum 21. November 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit gelöst haben. Vergesst dann auch nicht, eure Belohnungen rechtzeitig abzurufen, damit diese nicht verfallen.

Wer es bis zu diesem Zeitpunkt nicht schafft, bekommt dann außerdem die Möglichkeit, sich die Forschung zu kaufen und sich so die Inhalte später noch zu sichern.

So nutzt ihr die Inhalte am besten: Um die Aufgaben rechtzeitig zu lösen solltet ihr frühestmöglich damit beginnen. Kombiniert dabei am besten auch Inhalte miteinander. Lauft also beispielsweise nie ohne Eier in den Brutmaschinen.

Statt die Belohnungen nach jeder gelösten Aufgabe einzusammeln, solltet ihr diese stattdessen aber lieber aufsparen. So könnt ihr euch am Ende ein Glücks-Ei setzen und euch so ganze 200.000 EP aus dieser Forschung sichern. Kombiniert das am besten auch mit dem Freundeslevelaufstieg, denn auch dort könnt ihr von zusätzlichen EP profitieren. Auf diese Weise kommt ihr eurem Ziel zu Level 50 schnell näher.

Wie gefallen euch die Inhalte zur befristeten Studie? Findet ihr die Aufgaben zu schwer? Oder sind sie genau richtig? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Hier zeigen wir euch, für welche Monster sich der Meisterball lohnt.