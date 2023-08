Pokémon GO bringt wertvollstes Item zurück, Trainer feiern es: „Schön, dass es keine einmalige Sache ist“

In Pokémon GO steht die neue Season bereits in den Startlöchern und bringt euch neben neuen Monstern auch endlich eines der wertvollsten Items zurück. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches Item ihr euch dann sichern könnt und wie die Trainer auf diese Nachricht reagieren.

Um welches Item geht es? Wie die Entwickler von Pokémon GO in ihrem Blog angekündigt haben, wird es in der neuen Season Reichlich Abenteuer ein neues Forschungsformat geben: Die Befristete Studie. Bei dieser sollt ihr euch endlich einen zweiten Meisterball sichern können.

Das sorgt in der Community für jede Menge Begeisterung. Was an dem Ball so besonders ist und welche Bedenken die Trainer dabei haben, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Neue Meisterball-Forschung lässt Trainer jubeln

Was macht den Meisterball so besonders? Bei dem Meisterball handelt es sich um eines der wertvollsten Items in Pokémon GO. Im Gegensatz zu den anderen Bällen garantiert euch der Meisterball nämlich den Fang. Ihr könnt also weder den Ball verwerfen, noch kann das Pokémon daraus flüchten.

Dabei kann er bei allen Monstern genutzt werden, egal ob ein legendäres Pokémon aus den Raids, wilde Monster oder Exemplare aus dem Abenteuerrauch. Doch er ist auch entsprechend selten, was ihn noch wertvoller macht.

Trainer freuen sich über Nachschub: Bislang stand euch aber erst ein einziger Meisterball in Pokémon GO zur Verfügung und somit auch nur ein garantierter Fang. Der musste gut überlegt sein. Denn viele Spieler haben ihren Ball bereits mehr oder weniger sinnvoll genutzt. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass sich die Trainer endlich über Nachschub freuen.

Vor allem die Galar-Vögel aus dem täglichen Abenteuerrauch haben es den Trainern dabei angetan, denn sie spawnen ziemlich selten und haben dazu noch eine hohe Flucht-Rate. Viele hatten ihren ersten Ball deshalb bereits auf einen der legendären Galar-Vögel geworfen und wollen sich nun ein weiteres Exemplar sichern. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

Chell_the_assassin: Schön, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist. Hoffentlich ist es einmal pro Saison oder so, das wäre doch ziemlich fair.

insistondoubt: Ich werde einen benutzen, wenn ich jemals wieder einen Galar-Vogel finde…

gabrielasslab: Während ich mich über einen weiteren Meisterball freue, bin ich noch neugieriger darauf, welche anderen seltenen Belohnungen wir bei zukünftigen Befristeten Studien erhalten könnten. Der Wortlaut lässt darauf schließen, dass es sich bei einer Befristeten Studie um eine neue Art von wiederkehrender Forschung (vielleicht eine pro Saison?) mit verschiedenen seltenen Belohnungen handelt. Ich denke da an Meteoriten, Münzen, Top-TMs, permanente Brutmaschinen. Oder vielleicht legendäre/mysteriöse Begegnungen, Silberkronkorken, falls eingeführt…

BrittanySkitty: Perfektes Timing, denn mein 3,5-Jähriger hat meinen neulich für ein Formeo benutzt, als ich mit seinem kleinen Bruder zu tun hatte.

Trainer äußern Bedenken zur neuen Forschung

Zu schwere Quests: Allerdings gibt es auch eine Reihe skeptischer Meinungen in der Community. Manche glauben nämlich, dass das neue Forschungsformat besonders schwer werden könnte. Aus Sicht der Trainer soll es sich somit von bisherigen befristeten Forschungen sowie den Spezialforschungen im Spiel unterscheiden. Das vermuten sie besonders durch die seltenen Belohnungen, die es daraus geben soll.

Vor allem die Aufgaben bereiten einigen Trainern Kopfzerbrechen, denn sie vermuten, dass sie zum Lösen das neue Routen-System nutzen müssen. Das könnte aber für einige Trainer schwierig werden, da man diese immer noch nicht überall finden kann. Folgendes kann man in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

blorcsharc: Ich hoffe, es ist nicht verschlossen hinter… Routen….

Moon_Dark_Wolf: Irgendetwas sagt mir, dass diese zeitlich begrenzte Studie wohl die härteste Forschung sein könnte, die wir für eine begrenzte Zeit bekommen. Es würde mich nicht überraschen, wenn man wie bei den Cosmog- und Hoopa-Forschungen die ganze Saison spielen muss, um sie rechtzeitig und ordnungsgemäß abschließen zu können. Ich denke, dass dies sehr wohl an Events gebunden sein könnte.

Kann man die Bälle sammeln? Darüber hinaus sind einige Spieler aber auch unsicher, ob sie sich überhaupt einen zweiten Meisterball sichern können. Nicht alle Trainer haben nämlich den ersten Ball bereits verwendet. Andere lösen teilweise sogar noch die dazugehörige Forschung Nichts wie raus und GO! .

Sie hoffen deshalb, dass sie die Bälle sammeln können, um sie schließlich sinnvoll zu nutzen. Andere Trainer glauben jedoch, dass dies nicht der Fall sein wird und man den ersten Ball nutzen muss, um den zweiten zu erhalten. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

just-regular-I-guess: Sie werden uns zwingen, den alten zuerst zu benutzen, und jeder wird wahllos Müll damit fangen, weil er weiß, dass er einen neuen bekommt, den er benutzen kann.

JuanG12: Ich habe die Forschung für den ersten Ball noch nicht abgeschlossen und hoffe, dass ich ihn mit diesem Ball kombinieren kann.

Wie schwer die Aufgaben tatsächlich werden und ob man mehrere dieser Bälle halten kann, bleibt für den Moment aber noch abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Freut ihr euch auch schon riesig, dass es Nachschub an Meisterbällen gibt? Habt ihr euren bereits verwendet? Oder hofft ihr auch, dass ihr mehrere dieser Bälle in eurem Beutel aufbewahren könnt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

