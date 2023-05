Pokémon GO: Letzte Belohnungen für „Nichts wie raus und GO“ enthüllt

Die saisonale Spezialforschung „Nichts wie raus und GO“ ist jetzt vollständig in Pokémon GO verfügbar. Wir zeigen euch hier die neuen Aufgaben und Belohnungen.

Was sind das für Belohnungen? Die Spezialforschung läuft seit dem 1. Juni und wird von den Entwicklern bei Pokémon GO nach und nach erweitert. Jetzt, am 22. Mai, folgte das letzte Update für diesen Bereich. Die letzten Forschungskapitel mit Aufgaben und Belohnungen wurden enthüllt und stehen ab 10:00 Uhr Ortszeit für euch bereit.

In unserer Übersicht zeigen wir euch, welche Challenges euch jetzt gestellt werden und mit welchen Items und Pokémon ihr dafür belohnt werdet.

Nichts wie raus und GO! 4/6

Aufgabe Belohnung Fange ein Pokémon 500 Erfahrungspunkte

Stufen-Belohnung: Habt ihr die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen und euch die Belohnung abgeholt, erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Erfahrungspunkte und 1.000 Sternenstaub.

Nichts wie raus und GO! 5/6

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 2.500 Sternenstaub Besiege 3 Rocket-Rüpel 3x Hypertrank Lande 3 Fabelhafte Würfe Begegnung mit Galar-Porenta Entwickle 5 Pokémon 2.500 Sternenstaub Kämpfe 3x in einer Arena 5x Beleber

Stufen-Belohnung: Habt ihr die Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr zusätzlich einen Meisterball, 1.000 Erfahrungspunkte und 1.000 Sternenstaub. Der Meisterball ist gerade ganz frisch in Pokémon GO angekommen und ist ein sehr wertvolles Item in eurem Inventar.

Nichts wie raus und GO! 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 10 Hyperbälle Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren Bereits erledigt! 1 Sternenstück

Stufen-Belohnung: Habt ihr die Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die Belohnungen abgeholt, erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Erfahrungspunkte und 3.000 Sternenstaub.

Mit diesem sechsten Kapitel ist die saisonale Forschung abgeschlossen, weitere Belohnungen gibt es nicht. Zur nächsten Jahreszeit in Pokémon GO, ab dem 1. Juni, rechnen wir mit einer neuen Spezialforschung für alle Trainer.

Alle weiteren Events im Mai 2023 findet ihr bei uns in der Übersicht.