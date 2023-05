Entwickler von Pokémon GO verrät, wie schwer die neuen Crypto-Raids wirklich werden

In Pokémon GO feiern in der kommenden Woche die neuen Crypto-Raids ihr Debüt, bei denen ihr gegen Crypto-Mewtu antreten könnt. Nun hat uns einer der Entwickler im Interview verraten, wie schwer diese Kämpfe wirklich werden. Wir von MeinMMO zeigen euch, was er gesagt hat.

Um welche Raids geht es? Nachdem in den letzten Wochen immer wieder über neue Raids spekuliert wurde, hat Niantic inzwischen den Release bestätigt. So könnt ihr euch zum Start des Events “Aufsteigende Schatten” erstmals über Crypto-Raids freuen. Bei diesen wird Team GO Rocket die Arenen übernehmen und starke Crypto-Pokémon als Raid-Bosse einsetzen.

Vor allem Crypto-Mewtu, was mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden kann, wird für viele Trainer interessant sein. Doch wie schwer werden die neuen Raids wirklich? Das wollten wir im Interview von John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO, wissen. Seine Antworten haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann laufen die Crypto-Raids? Die Crypto-Raids der Stufen 1 und 3 sind während des gesamten Events “Aufsteigende Schatten” aktiv, also vom 22. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit. Der Höhepunkt der Rocket-Übernahme wird Crypto-Mewtu sein, was ihr vom 27. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit in den Level-5-Crypto-Raids findet.

Entwickler erklärt, wie viele Trainer ihr im Crypto-Raid braucht

Vor dem Release der neuen Crypto-Raids hatten wir von MeinMMO die Gelegenheit mit John Funtanilla, dem Senior Producer vom Pokémon GO, ein schriftliches Interview zu den neuen Raids zu führen.

Dabei wollten wir von ihm wissen, wie schwer die neuen Raids werden, ob man sie auch ohne die neuen Items schaffen kann und welche Auswirkungen die neuen Raids außerdem auf das Spiel haben.

Legendäre Pokémon in Crypto-Raids: In den kommenden Tagen habt ihr die Möglichkeit, in den besonderen Crypto-Raids der Stufen 1, 3 und 5 auf die verschiedensten Crypto-Pokémon zu treffen. Ein besonderes Highlight soll euch laut Funtanilla das legendäre Pokémon Crypto-Mewtu bieten, was ihr erstmals auch in seiner schillernden Form finden könnt.

In Zukunft soll es dann auch weitere legendäre Crypto-Pokémon in diesem Raid-Format geben. Welche das sein werden, wollte uns Funtanilla aber noch nicht verraten. So erklärte er:

Ja, zum Start wird es Crypto-Mewtu geben, und zum ersten Mal besteht die Chance, dass es schillernd sein könnte! Wir haben aufregende Pläne, andere Crypto-Legenden in die Crypto-Raids zu bringen, also bleibt dran. John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Wie viele Trainer braucht man mindestens? Im Gegensatz zu den normalen Raids sollen die neuen Crypto-Raids nochmal schwieriger sein. Das liegt vor allem daran, dass die Raid-Bosse der Stufen 3 und 5 wütend werden, wenn man sie angreift, was wiederum ihren Angriff und ihre Verteidigung erhöhen. Das macht es schwerer, gegen sie zu gewinnen.

Um sie zu bändigen, wurden deshalb Crypto-Scherben eingeführt, die ihr wie die mysteriösen Teile sammeln müsst und schließlich zu einem erlösten Edelstein zusammenführen könnt. Mit diesem könnt ihr den Raid-Boss beruhigen und ihn so einfacher besiegen. Eine weitere Hürde ist, dass man nur vor Ort an den Raids teilnehmen kann.

Wir wollten deshalb wissen, wie viele Trainer man mindestens benötigt um einen dieser Bosse zu besiegen. Laut Funtanilla solltet ihr etwa 8 Spieler sein und vorab genügend erlöste Edelsteine gesammelt habe. Konkret antwortete er folgendes:

Die Crypto-Raids sind eine neue Herausforderung, die den Einsatz eurer lokalen Community und eurer Freunde erfordert. Ihr solltet etwa acht eurer besten Trainer versammeln, aber auch darauf achten, dass ihr euch mit erlösten Edelsteinen eindeckt, die die Raids viel einfacher machen. Ihr könnt die ganze Woche über Crypto-Scherben sammeln, aber bereitet euch darauf vor, sie am Wochenende für Crypto-Mewtwo zu verwenden! John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Kann man den Raid auch ohne die Edelsteine schaffen? Ja, laut Funtanilla können erfahrene Spieler die neuen Raids auch ohne den Einsatz der neuen Items schaffen, allerdings wird dies nicht empfohlen. So schrieb er uns:

Für erfahrene Spieler sind sie durchaus möglich, aber wir empfehlen dringend, Crypto-Scherben zu sammeln, um sie schneller zu besiegen! John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Das solltet ihr außerdem über die neuen Raids wissen

Neben der Schwierigkeit der neuen Crypto-Raids, wollten wir von Funtanilla auch wissen, ob diese neue Art von Rocket-Übernahme auch Auswirkungen auf andere Inhalte im Spiels hat.

Inhalte von Team GO Rocket: In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Rocket-Übernahmen, die den Bösewichten neue Teams bescherten. Wir wollten deshalb wissen, ob sich die Inhalte der neuen Raids auch auf die Teams von Team GO Rocket an PokéStops und in Ballons auswirkt.

Laut Funtanilla wird es weiterhin die “normalen” Rocket-Übernahmen geben, wobei diese aber nicht von den Crypto-Raids betroffen sind. Durch die Einführung der neuen Items sollen beide Übernahmen aber in gewisser Weise miteinander verknüpft sein. So erklärt er:

TGR-Übernahmen wird es weiterhin geben und sie werden nicht von Crypto-Raids betroffen sein. Wir haben die beiden sogar miteinander verbunden, indem wir Crypto-Scherben als mögliche Belohnung für das Besiegen von TGR-Rüpeln außerhalb von Crypto-Raids anbieten. John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Die Bosse von Team GO Rocket könnt ihr weiterhin mit Hilfe der Rocket-Radare aufspüren. Wie das geht, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Besetzt Team Rocket die Arenen? Nachdem bekannt wurde, dass Team GO Rocket erstmals auch Arenen übernehmen wird, wollten wir von Funtanilla wissen, ob es sich dabei nur um die Übernahme im Sinne von Raids handelt oder ob die Bösewichte die Arenen auch leeren können. Alle, die Angst um ihre Monster hatten, können nun aufatmen:

Wenn ein Crypto-Raid startet, bleiben die Pokemon eines Trainers in der Arena, aber wie bei anderen Raids kannst du nicht auf sie zugreifen. Sobald der Crypto-Raid abläuft oder ihr den Boss des Crypto-Raids besiegt habt, kehrt die Arena wieder zu ihrer normalen Raid-Farbe zurück und ihr habt wieder Zugang zu euren Pokemon in der Arena. John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Wie bei jedem anderen Raid auch, werden also eure Pokémon in den Arenen auch während der Rocket-Übernahme verweilen. Ihr könnt währenddessen aber wie gewohnt nicht auf sie zugreifen. Sie werden also nicht aus der Arena geworfen.

Gibt es Überlegungen, die Fern-Raid-Änderung anzupassen? Zum Abschluss unseres Interviews wollten wir von Funtanilla noch wissen, wie es mit den Fern-Raid-Änderungen aussieht. Diese sind der Community in den letzten Wochen sauer aufgestoßen und haben zu einer Protestwelle, einem offenen Brief und sogar einer Petition geführt.

Die neuen Crypto-Raids werden darüber hinaus nur vor Ort spielbar sein, was vielen Trainern in ländlichen Gegenden das Spielen erschwert. Doch Anpassungen sind laut Funtanilla momentan nicht geplant. So erklärt er:

Unser Ziel in diesem Jahr ist es, uns auf die Magie des gemeinsamen und persönlichen Spielens mit Pokémon GO zu konzentrieren. Die Crypto-Raids sind eine der neuen Erfahrungen, an denen wir gearbeitet haben, um genau das zu erreichen. Wir hoffen, dass Trainer auf der ganzen Welt die Herausforderung annehmen und sich dieser neuen Stufe von Endgame-Inhalten stellen werden. John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO

Wie ist eure Meinung zu den neuen Crypto-Raids? Werdet ihr euch Crypto-Mewtu sichern? Und habt ihr eine große lokale Community, die euch dabei unterstützt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die Trainer sind seit Wochen wegen den Fern-Raids gefrustet, jetzt meldet sich Niantic. Wir zeigen euch, was sie zu dem Protest sagen.