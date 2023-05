Pokémon GO: Termine für Community Days im Juni, Juli & August bekannt

An welchen Tagen laufen die Community Days im Juni, Juli und August 2023 bei Pokémon GO? Niantic gab nun die Termine bekannt. Wir zeigen sie euch in der Übersicht.

Was sind das für Termine? Jeden Monat startet in Pokémon GO ein Community Day. An einem Wochenend-Tag steht dabei ein bestimmtes Pokémon für mehrere Stunden im Fokus. Dazu gibt es eine kostenpflichtige Spezialforschung, bestimmte Boni und sogar Raids. Auch Shinys könnt ihr zu diesen besonderen Ereignissen fangen.

Bei den „Classic“-Varianten der Community Days werden Pokémon in den Fokus des Events gerückt, die vorher schon mal einen C-Day hatten. In der Übersicht zeigen wir euch die Termine für die nächsten Monate, damit ihr euch die Daten schon mal im Kalender eintragen könnt.

Daten für Community Days im Juni, Juli und August 2023

Wann laufen die Community Days?

Samstag, 10. Juni 2023

Sonntag, 9. Juli 2023 (Community Day Classic)

Sonntag, 30. Juli 2023

Sonntag, 13. August 2023

Welche Pokémon sind dabei? Die teilnehmenden Pokémon hat Niantic zu diesem Zeitpunkt noch nicht enthüllt. Bisher sind nur die Daten bekannt. Ein paar Wochen vor Beginn der jeweiligen Events sollten die Pokémon dann wie gewohnt enthüllt werden.

Daten für Events im Juni, Juli und August 2023

Samstag, 3. Juni 2023

Samstag, 22. Juli 2023

Samstag und Sonntag, 26. und 27. August (Pokémon GO Fest 2023: Global)

Was passiert bei den Events? Zu den Details im Juni und Juli gibt es noch nicht viele Details. Unser verlinkter Artikel zum GO Fest 2023 zeigt euch, was wir bisher zu dem großen Sommer-Event wissen.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die Events in den kommenden Monaten? Findet ihr es gut, dass Niantic so viele Events am Wochenende startet oder hättet ihr lieber mehr eintägige Events unter der Woche?

Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Events im Mai 2023 bei Pokémon GO.