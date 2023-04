Pokémon GO: Alle Events im Mai 2023 – Termine und Boni

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Was zeigt die Übersicht? Niantic enthüllte einige Events, die euch im Mai 2023 erwarten. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Themen-Events wie „Ein intuitiver Held“ und „Ein wagemutiger Held“, Raidbosse, Rampenlicht-Stunden, den Termin für den Community Day sowie den Forschungsdurchbruch im Mai 2023.

Alle Events im Mai 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht mit Terminen und Details. Wir zeigen euch alle bekannten Boni und welche Events sich besonders lohnen.

