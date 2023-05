Pokémon GO: Neues Event „wagemutiger Held“ bringt endlich Mega-Pinsir und seltene Shiny-Chance

Pokémon GO hat das dritte Helden-Event vorgestellt. Dieses Mal sollt ihr Candela helfen und erhaltet dafür ein seltenes Ponita. Der Release von Mega-Pinsir findet auch im Zuge des Events statt.

Was ist das für ein Event? In den letzten Wochen veranstaltete Niantic das Event „Ein weiser Held“ mit einem besonderen Lapras, danach „Ein intuitiver Held“ mit einem besonderen Elekid. Als Nächstes steht nun das Event „Ein wagemutiger Held“ mit einem besonderen Ponita an.

Wir zeigen euch in der Übersicht die Bonbon-Boni, die neuen Pokémon und warum sich das Event lohnen kann.

Event-Übersicht „Ein wagemutiger Held“

Wann läuft das Event? Ab Donnerstag, dem 11. Mai um 10:00 Uhr bis Mittwoch, dem 17. Mai um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neues Pokémon: Zum ersten Mal wird Mega-Pinsir in Pokémon GO verfügbar sein. Ihr trefft es in den Mega-Raids. Zeitgleich wird auch die schillernde Version dieser Mega-Entwicklung aktiviert. Auf den Release dieses Pokémons warten einige Trainer schon lange.

Welche Boni gibt es? Die Boni des Events werden sich auf eure Bonbons auswirken. Niantic gibt folgende Änderungen an:

Doppelte Menge an Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit für Trainer ab Level 31, XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon zu bekommen

Seltene Shiny-Chance: Wie auch bei den letzten beiden Events dieser Art erwartet euch auch diesmal eine Spezialforschung. Belohnt werdet ihr mit einem Ponita, das ein Accessoire (ein Halstuch) im Stil von Candela trägt. Ihr habt dabei die Chance, das Pokémon als Shiny zu fangen. In dieser Jahreszeit ist das eure einzige Chance und demnach ist das Pokémon erstmal selten.

Raids: Während des Events werdet ihr bestimmte Bosse auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen von Raids in Pokémon GO finden. Das sind:

Stufe 1: Hisui-Fukano, Galar-Ponita* und Hoothoot*

Stufe 3: Galar-Flunschlick*, Shardrago*, Hisui-Washakwil* und Hisui-Arktilas*

Stufe 5: Kapu-Kime*

Mega: Mega-Pinsir*

(Pokémon, die mit einem Stern * markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny antreffen)

Forschungen: Auf euch wartet eine Befristete Forschung, die euch mit einer Sofort-TM und einer Lade-TM belohnt. Einige Feldforschungen, die ihr während des Events erhaltet, belohnen euch mit Sternenstaub, Belebern, Hypertränken und Ponita-Begegnungen.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das neue Event? Seid ihr mit den Bonbon-Boni zufrieden oder hättet ihr euch stattdessen lieber etwas anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

Eine Übersicht über alle Events im Mai 2023 bei Pokémon GO findet ihr auch bei uns.