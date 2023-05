Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ Spezialforschung mit allen Belohnungen

Die Spezialforschung „Ein intuitiver Held“ belohnt euch mit einem besonderen Elekid. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der 4 Kapitel.

In Pokémon GO bringt euch das Elektro-Event eine neue Spezialforschung. In vier Kapiteln sollt ihr Aufgaben lösen und euch dafür Belohnungen abholen. Als Highlight erwartet euch eine Begegnung mit Elekid, das ein besonderes Accessoire trägt. Ein Elekid dieser Art findet ihr in dieser Jahreszeit nur in dieser Spezialforschung.

Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen hier in der Übersicht.

Ein intuitiver Held 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 10 gute Würfe 5 Himmihbeeren Fange 20 Pokémon 5 Pokébälle Drehe 10 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Owei

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Brutmaschine und 1.500 Erfahrungspunkte.

Ein intuitiver Held 2/4

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus 1 Rauch Nutze 15 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon 5 Superbälle Drehe 20 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Kastadur

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 20 Chaneira-Bonbons und 2.000 Erfahrungspunkte.

Ein intuitiver Held 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon 10 Superbälle Verdiene 5 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel 5 Sananabeeren Brüte 3 Eier aus Begegnung mit Chaneira

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Elekid, das ein Accessoire von Spark trägt, sowie 2.500 Erfahrungspunkte.

Ein intuitiver Held 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 10 Sananabeeren Bereits erledigt 10 Superbälle Bereits erledigt 10 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Sternenstaub und 2.500 Erfahrungspunkte.

Nachdem ihr diese Belohnungen abgeholt habt, ist die Spezialforschung für euch erledigt. In den nächsten Wochen erwarten euch noch weitere spannende Termine:

