Pokémon GO: Event „Ein intuitiver Held“ startet heute mit neuen Pokémon und vielen Shinys

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Wie gefällt euch das Elektro-Event in Pokémon GO? Hat das Team die Boni gut ausgewählt oder habt ihr auf andere Inhalte gehofft?

Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 10 Items – So löst ihr ihn ein

Der erste Spieler, der Level 50 in Pokémon GO erreicht hat, erhält Hass-Nachrichten, weil er noch spielt

Eier: In den 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern habt ihr die Chance, das neue Ingivor zu erhalten. Das ist bisher die einzige Möglichkeit, das neue Pokémon zu erhalten. In der Wildnis wird es erstmal nicht erscheinen.

In der Übersicht zeigen wir euch auf einen Blick alles, was euch nun beim Event erwartet.

In Pokémon GO beginnt heute das Elektro-Event „Ein intuitiver Held“, welches die neuen Pokémon Ignivor und Ramoth freischaltet. Wir zeigen euch alle Details wie Boni, Shinys und Änderungen, die euch in den nächsten Tagen erwarten.

Insert

You are going to send email to