Pokémon GO: 2 neue regionale Ultrabestien warten auf euch – So bekommt ihr sie

In Pokémon GO wurden 2 neue Ultrabestien angekündigt. Wir erklären euch, welche das sind und wie ihr sie bekommen könnt.

Was sind Ultrabestien? Ultrabestien sind geheimnisvolle Pokémon, die aus einer anderen Dimension kommen und vergleichbar mit legendären und mystischen Pokémon sind. Sie wurden in der 7. Generation eingeführt. Durch sogenannte Ultrapforten können sie durch die verschiedenen Dimensionen reisen.

Es gibt bereits einige Ultrabestien, die ihren Weg in die Welt von Pokémon GO gefunden haben. Nun wurden 2 neue Ultrabestien für den Mai bestätigt. Hierbei handelt es sich um Kopplosio und Muramura, die erstmalig in Pokémon GO verfügbar sein werden, nachdem sie bereits vor längerer Zeit angeteasert wurden.

2 Hemisphären, 2 Ultrabestien

Was sind das für Ultrabestien? Beide Pokémon gibt es seit der 7. Generation. Während Kopplosio die Typen Feuer und Geist besitzt, ist Muramura ein Pokémon mit den Typen Gestein und Stahl. Keines der beiden Pokémon besitzt eine Entwicklung.

Wo kann ich die Ultrabestien erhalten? Jede der beiden Ultrabestien wird in einer anderen Hemisphäre verfügbar sein. Während Kopplosio in der westlichen Hemisphäre anzufinden sein wird, werdet ihr in der östlichen Hemisphäre auf Muramura treffen.

Deutschland befindet sich in der östlichen Hemisphäre, sodass hier Muramura verfügbar sein wird.

Wie kann ich die Ultrabestien erhalten? Die Ultrabestien werden in ihren jeweiligen Hemisphären vom 23. Mai 2024, 10:00 Uhr bis zum 1. Juni 2024 um 10:00 Uhr verfügbar sein. In diesem Zeitraum könnt ihr die jeweilige Ultrabestie in 5*-Raids herausfordern und fangen.

Zusätzlich wird es am 29. Mai 2024 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde geben, in der die Ultrabestien in ihren Hemisphären anzutreffen sind. Wenn ihr bis dahin noch kein Exemplar ergattern konntet, könnte dieses Event für euch die perfekte Gelegenheit sein.

Sind die Ultrabestien als Shiny verfügbar? Nein, die Ultrabestien werden erstmal nicht in ihren Shiny-Varianten verfügbar sein.

Was sagt ihr zu den neuen Ultrabestien? Wie findet ihr es, dass jeweils nur eine Ultrabestie regional verfügbar sein wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.

