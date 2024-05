Das neue MMORPG Tarisland steht kurz vor der Veröffentlichung. Noch ein letztes mal könnt ihr es vor Veröffentlichung testen und diesmal sogar mit eurem iPhone.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein kostenloses MMORPG, das von dem chinesischen Entwicklerstudio und Publisher Tencent entwickelt wird.

Mit einem westlichen Setting und bunter Grafik erinnert Tarisland optisch an World of Warcraft. Die Klassen im MMORPG ähneln ebenfalls dem Genre-Vorreiter.

Es gibt den Krieger, Magier, Priester, Paladin, Jäger, Barden und eine Art Dämonenjäger. Alle Klassen haben zwei Spezialisierungen, zwischen denen sich immer wechseln lässt. So lässt sich jede Klasse beispielsweise immer als DD spielen und kann bei Bedarf dann wechseln.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tarisland sehen:

Tarisland – Official Trailer

Vor dem Release wird noch ein mal getestet

Wann ist der Release? Vor kurzem wurde der Release von Tarisland in China für den 19. Juni angekündigt. Im gleiche Absatz steht auch, dass die westlichen Server ebenfalls im Juni starten sollen. Der Release von Tarisland in Deutschland wird also zwischen dem 19. und 30. Juni stattfinden.

Ein genaues Datum wird wohl erst nach dem Test bekannt gegeben. Die Entwickler wollen wohl sicher gehen, dass auch alles beim Start rundläuft.

Was ist das für ein Test? Tarisland führt kurz vor der Veröffentlichung zwischen dem 27. und 30. Mai einen technischen Test durch (via Tarisland-Website). Es werden weltweit (mit Ausnahme von China) nur 10.000 Teilnehmer zugelassen. Im Test werden keine neuen Inhalte zu sehen sein, die Entwickler wollen hier vor allem die iOS-Version von Tarisland testen, die es bislang nicht zu spielen gab.

Spieler, die kein iOS-Gerät haben, gehen aber nicht leer aus, auch sie können sich für den Test anmelden. Der gleiche Test hat bereits vor einigen Tagen in China stattgefunden, weshalb Spieler aus dem Land nicht am Test teilnehmen werden.

Wie melde ich mich für den Test an? Um euch für den Test anzumelden, müsst ihr zunächst einen registrieren Account auf der Website von Tarisland angelegt haben. Wenn ihr das erledigt habt, müsst ihr einen unterschiedlichen Fragebogen ausfüllen, je nachdem, ob ihr ein iOS-Gerät, ein Android-Gerät oder mit dem PC spielen wollt.

Abgefragt werden Region, Sprache und vor allem eure Hardware, die für den Test nicht allzu veraltet sein darf. Ab dem 25. Mai sollten die ausgewählten Spieler dann Mails mit ihren Einladungen erhalten.

Falls ihr nicht zum Test angenommen werdet, könnt ihr euch jedoch trotzdem vorregistrieren und schon jetzt Belohnungen wie Gratis Items abstauben. In unserem Artikel haben wir euch Schritt für Schritt aufgezeigt, was ihr dafür tun müsst: Die neue Alternative zu WoW kündigt den Release an – So könnt ihr euch für das MMORPG anmelden