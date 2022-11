Die nächsten Ultrabestien für Pokémon GO sind bekannt – wir stellen die 4 vor

Zahlreiche Ultrabestien sind bereits in Pokémon GO unterwegs, doch das waren noch nicht alle. Niantic deutete nun weitere Ultrabestien an – wir zeigen euch, welche das sind.

Seit Anego in Pokémon GO als erste Ultrabestie auftauchte, kamen regelmäßig neue Exemplare ins Spiel. Von Voltriant bis Schlingking konnten Trainer jede Menge Ultrabestien fangen – zuletzt sogar alle bisher verfügbaren auf einmal, beim Ultrabestien-Event am 27. November 2022.

Doch die nächsten Ultrabestien stehen bereits in den Startlöchern. Pokémon GO veröffentlichte erneut Teaser mit einem merklichen Horror-Einschlag, die weitere Ultrabestien ankündigen.

Wann kommen die nächsten Ultrabestien? Das ist noch unklar, in den Teasern ist die Sprache von „Far Future, Date unknown“ – also weit entfernte Zukunft, Datum unbekannt.

Dafür ist aber schon zu sehen, welche Monster da als nächstes kommen.

Venicro und Agoyon

Was sind das für Monster? Im ersten Teaser sind gleich zwei Ultrabestien zu sehen: Venicro und dessen Entwicklung Agoyon. Das kleinere Venicro greift dabei eine Sicherheitskamera an, die die beiden Monster einfängt.

Das Besondere an Venicro ist, dass es die einzige Ultrabestie ist, die sich überhaupt weiterentwickeln kann. Das kleine Kobild-Monster wird zu dem deutlich größeren, drachenhaften Agoyon.

Venicro hat nur den Typen „Gift“, bei Agoyon kommt noch der Typ „Drache“ hinzu.

Muramura

Was ist das für ein Pokémon? Muramura wurde mit den Spielen Ultrasonne und Ultramond eingeführt und besteht aus mehreren Steinquadern, die selbst eigene Lebensformen darstellen und aufeinander gestapelt wurden. Es tarnt sich gerne als Steinmauer, um dann plötzlich anzugreifen – wie im Teaser.

Es kommt mit den Typen Stahl und Gestein daher und kann sich in den Hauptspielen vor allem durch einen sehr hohen Verteidigungswert auszeichnen.

Kopplosio

Was ist das für ein Pokémon? Kopplosio erinnert vom Design her ein wenig an einen Zirkusclown, ist aber nicht besonders lustig: Es versucht laut Pokédex, Menschen tänzelnd anzulocken und dann seinen Kopf explodieren zu lassen, außerdem raubt es die Lebenskraft seiner Feinde.

In den Hauptspielen hat es auch eine entsprechende Attacke, namens „Knallkopf“. Wenig überraschend gehört es den Typen Feuer und Geist an.

Ein weiterer Teaser deutet auf Necrozma hin

Neben den vier vorgestellten Ultrabestien gibt es außerdem noch einen kurzen Teaser auf Necrozma – das wird auf Twitter in einem Sammelvideo der bisherigen Bestien ganz kurz am Ende angedeutet.

Ein kurzer Teaser am Ende

Dieses Monster ist keine Ultrabestie, hängt aber mit ihnen zusammen. Es gehört dem Typ Psycho an, kann aber verschiedene Formwechsel durchführen, wodurch es entweder noch den Typen Stahl, Geist oder Drache bekommt.

Dazu muss es allerdings die legendären Monster Solgaleo oder Lunala übernehmen – dann bekommt es die „Abendmähne“-Form (Solgaleo) oder „Morgenschwingen“-Form (Lunala). Zudem gibt es auch noch eine Ultra-Form von Necrozma.

Solgaleo und Lunala sind dabei erst kürzlich ins Spiel gekommen. Die kann man durch die Cosmog-Entwicklung erhalten.