In Pokémon GO gibt es im Dezember einen speziellen Forschungsdurchbruch: Gleich 6 Pokémon werden sich wohl hinter den Wochenstempeln verstecken. Wir zeigen euch alle Details.

Neue Inhalte im Dezember: Zum Monatswechsel wird es wieder einiges an neuem Content in Pokémon GO geben. Der Twitter-Account von Pokémon India teilte offenbar zu früh eine Übersicht der Events, Termine und Boni im Dezember, zog den Tweet allerdings wieder zurück (via reddit).

Offenbar erschienen die Infos zu früh. Dadurch sind nun schon einige Inhalte bekannt, wie auch der Forschungsdurchbruch im Dezember.

Was ist der Forschungsdurchbruch? Den Forschungsdurchbruch in Pokémon GO erreicht man durch das Sammeln von 7 wöchentlichen Stempeln, durch das Lösen von Feldforschungen. Jeden Tag kann man einen Stempel bekommen.

Normalerweise gibt es im Forschungsdurchbruch immer ein bestimmtes Pokémon, das monatlich ausgetauscht wird. Dieses Mal sieht es offenbar anders aus.

So läuft der Forschungsdurchbruch im Dezember 2022 von Pokémon GO

Wann läuft der Durchbruch? Den bislang bekannten Informationen zufolge wird der Forschungsdurchbruch wie gewohnt am 01. Dezember starten, dann aber bis zum 01. März 2023 laufen – also ganze 3 Monate lang.

Was steckt im Durchbruch? Auch hier gibt es offenbar eine Änderung: Nach aktuellen Stand wird es 6 mögliche Pokémon statt nur einem geben.

Dabei handelt es sich um:

Galar Pantimos: Ein recht seltenes Monster, das es bislang vor allem in Form von Event-Spawns gab. Es soll als Shiny erscheinen können.

Pantimos im Vergleich mit Galar-Pantimos und Entwicklung Pantifrost

Botogel: Das taucht ebenfalls nicht ständig, meist aber um die Weihnachtszeit herum auf. Auch Botogel wird als Shiny zu bekommen sein.

Botogel und Shiny-Botogel

Kindwurm: Ist mittlerweile nicht mehr so selten, bringt aber mit Brutalanda eine sehr starke Entwicklung mit, die zu den besten Angreifern im Spiel gehört, und ist immer ein guter Fang. Gibt es ebenfalls als Shiny.

Kindwurm und seine Entwicklungen

Kapuno: Lange gehörte es zu den seltensten Monstern überhaupt, ist mittlerweile aber ebenfalls geläufiger. Dennoch: Ein spannender Fang für alle, die den kleinen Drachen verpasst haben.

Kapuno und seine Entwicklungen

Coiffwaff: Ist ebenfalls als Shiny möglich und ist auch darüber hinaus was für Sammler: Hier gibt es verschiedene Formen, die man von dem Monster schnappen kann.

Coiffwaff und Shiny Coiffwaff

Viscora: Entwickelt sich zu Voscargot und Viscogon, ist aber ebenfalls recht selten und kann derzeit vor allem über 10-km-Eier gefangen werden. Das Drachen-Monster gibt es derzeit noch nicht als Shiny.

Viscora und seine Entwicklungen

Aktuell sieht es aus, als würde der Forschungsdurchbruch in Form einer „Lotterie“ ablaufen: Voraussichtlich bekommt man zufällig eines dieser Monster pro Forschungsdurchbruch. Hier bleibt noch abzuwarten, wie offizielle Informationen den genauen Vorgang erklären werden.

Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Was ist sonst los in Pokémon G? Seit Kurzem könnt ihr in Pokémon GO auch Solgaleo und Lunala bekommen. Wie genau die Entwicklung von Cosmog funktioniert, erfahrt ihr in der Übersicht.