Pokémon GO: 9. Jahreszeit „Mysteriöse Wünsche“ bringt neue Formen für Groudon und Kyogre

In Pokémon GO beginnt die neue Jahreszeit namens „Mysteriöse Wünsche“. Die steht ganz im Zeichen der Hoenn-Region und bringt neue Mega-Entwicklungen sowie Proto-Formen.

Wann startet die neue Jahreszeit? „Mysteriöse Wünsche“ startet am 01.12.2022, also bereits diesen Donnerstag. Das gab der offizielle Pokémon-GO-Account auf Twitter bekannt. Sie dürfte voraussichtlich bis zum 01. März 2023 laufen.

Dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

Das zeigt der Trailer: Wir sehen jede Menge Hoenn-Monster und eine Art Sternschnuppe oder Komet, die passend zum „Wünsche“-Thema durch den Himmel fliegt.

Dabei sind einige spannende Monster zu sehen. Dazu gehören:

Latias und Latios

Rayquaza

Die neuen Mega-Formen der Starter Sumpex, Gewaldro und Lohgock

Kyogre und Groudon – die ganz am Ende in ihrer Proto-Form angedeutet werden.

Wir fassen alles bisher bekannte zur Season zusammen.

Was bringt Jahreszeit 9 „Mysteriöse Wünsche“ in Pokémon GO?

Hier schauen wir im Einzelnen auf bereits bekannte Inhalte der Season. Noch sind nicht alle Informationen bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Details klar sind.

Mega-Raid-Tag mit Mega-Sumpex, Gewaldro, Lohgock

Start mit Mega-Raid-Tag: Die Season startet direkt mit einem spannenden Event. Am Samstag, den 3. Dezember 2022 wird ein Mega-Raid-Tag mit Mega-Gewaldro, Mega-Lohgock und Mega-Sumpex stattfinden.

Alle drei Formen sind neu und dürften als mächtige Angreifer sehr begehrt sein. Dementsprechend sollte man sich den 03. Dezember, 14:00 bis 17:00 Uhr schonmal im Kalender eintragen. Danach soll man erst wieder Mega-Energie für die drei kriegen, wenn die Hoenn-Tour startet.

Die Monster werden die starken Community-Day-Lade-Attacken haben. Zudem gibt es ein Ticket für etwa 5 Euro, das verschiedene Boni gewährt. Alle Infos zum Mega-Raid-Tag in Pokémon GO haben wir hier zusammengefasst.

Pokémon GO Tour: Hoenn

Was ist das für ein Event? Es gab bereits zwei Pokémon-GO-Tour-Events: Kanto und Johto. Beide brachten im Grunde sämtliche Monster dieser Regionen, jede Menge Shinys, mysteriöse Pokémon und fanden im Frühjahr statt.

Die Hoenn-Tour wird 2023 folgen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, genau so sind die Inhalte noch nicht bekannt. Denkbar wäre ein Auftritt von Jirachi, das auch als das Wunsch-Pokémon bekannt ist, und nach Mew und Celebi zu den anderen beiden Touren gut passen würde. Darauf freuen sich Trainer nach einem Datamining-Fund auch schon.

Protomorphose bei Kyogre und Groudon

Was ist das? Die beiden legendären Pokémon Kyogre und Groudon gehören eh schon zu den besten Angreifern in Pokémon GO, ihre urzeitlichen Proto-Formen aus den Spielen Omega Rubin und Alpha Saphir sind aber noch stärker.

Beide Formen werden am Ende des Trailers kurz angedeutet.

Diese leuchtenden, größeren Formen erreichen die beiden Monster in den Hauptspielen durch „Protomorphose“, für die man bestimmte Edelsteine braucht.

Wie genau die Protomorphose in Pokémon GO umgesetzt wird, ist aktuell noch nicht bekannt – oder wann. Es dürfte angesichts des Trailers aber in dieser Season passieren. Auch ein Release zur Hoenn-Tour wäre denkbar.

Sobald es weitere Informationen gibt, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Noch mehr Events: Auch die ersten Events der Season sind schon bekannt. Die zeigen wir euch in unserer Übersicht aller Pokémon-GO-Events im Dezember 2022.