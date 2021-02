Pokémon GO: Live-Ticker zur Kanto-Tour 2021

In Pokémon GO läuft heute die große Kanto-Tour. Wir halten euch hier bei MeinMMO mit aktuellen Infos auf dem Laufenden.

Das ist die Kanto-Tour: Die Kanto-Tour läuft heute, am Samstag, den 20. Februar, von 09:00 bis 21:00 Uhr. Im Fokus des Events stehen die Monster der 1. Generation, also die Klassiker aus der Kanto-Region.

Wer sich eines der Event-Tickets gekauft hat, kann sich also auf Spawns der altbekannten Monster freuen. Das Spannende: Alle Monster werden in ihrer Shiny-Form verfügbar sein. Das bedeutet, dass auch einige neue Shinys zu Pokémon GO kommen. Wenn ihr also schillernden Monstern nachjagt, könnte die Tour etwas für euch sein.

Die Monster kommen aber nicht alle auf einmal, sondern über den ganzen Tag verteilt. Damit ihr nichts verpasst, begleiten wir die Kanto-Tour heute hier im MeinMMO-Live-Ticker!

Live-Ticker zur Kanto-Tour – Um 09:00 Uhr geht es richtig los!

Hier findet ihr den Live-Ticker zur Pokémon GO Kanto Tour. Dieser Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

08:33 Uhr: Wer an der Kanto-Tour teilnimmt, bekommt eine besondere Spezialforschung zum Erledigen! Hier im Ticker wollen wir Spoiler möglichst vermeiden, aber wenn ihr schon wissen wollt, welche Aufgaben und Belohnungen euch genau erwarten: Hier findet ihr alles zur Kanto-Spezialforschung in Pokémon GO.

Probleme zur Kanto-Tour in Pokémon GO

08:27 Uhr: Während die Kanto-Tour bei uns erst in einer guten halben Stunde beginnt, konnten Spieler in anderen Zeitzonen teilweise schon loslegen. Allerdings lief es nicht überall reibungslos: Zum Teil beeinträchtigten Server-Probleme die App, zeitweise wurde die GBL deaktiviert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Solche Probleme kannte man beispielsweise schon vom GO Fest 2020, wo es zu ähnlichen Schwierigkeiten kam. Daneben berichten einige Spieler, durch einen Fehler ein Gratis-Ticket für die Kanto-Tour bekommen zu haben. Auch hier meldete sich der Niantic Support:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zeitplan zur Kanto-Tour in Pokémon GO

08:08 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde bleibt uns noch, dann geht es hier so richtig los. Schauen wir uns schonmal den Zeitplan an: Die Kanto-Tour führt uns durch verschiedene Städte und Orte der klassischen Pokémon-Welt.

9 Uhr bis 10 Uhr: Alabastia

10 Uhr bis 11 Uhr: Marmoria City

11 Uhr bis 12 Uhr: Azuria City

12 Uhr bis 13 Uhr: Fuchsania City

13 Uhr bis 14 Uhr: Pokémon-Liga

14 Uhr bis 15 Uhr: Alabastia

15 Uhr bis 16 Uhr: Marmoria City

16 Uhr bis 17 Uhr: Azuria City

17 Uhr bis 18 Uhr: Fuchsania City

18 Uhr bis 19 Uhr: Pokémon-Liga

19 Uhr bis 21 Uhr: Pokémon aus allen vorherigen Stunden

Ich persönlich freu mich ja vor allem auf die Pokémon-Liga! Hoffentlich gibt es hier starke Monster zu fangen. Aber bis dahin ist’s ein langer Weg und um 09:00 starten wir erstmal – wie früher – in Alabastia. Das bedeutet dann wohl: Rattfratz, Taubsi, nehmt euch in Acht!

Wie ihr die Kanto-Tour voll ausnutzt, erfahrt ihr hier!

08:00 Uhr: Guten Morgen! Schnürt die Schuhe und dreht eure Trainer-Kappe in den Kampfmodus, denn heute ist Kanto-Tour! Das bedeutet: Pikachu, Glumanda, Schiggy, Bisasam und wie sie alle heißen sind einmal mehr auf unseren Bildschirmen unterwegs.

Die klassischen Monster werden heute allesamt in irgendeiner Form auftauchen – außer vermutlich Mew, das eine ganz eigene Spezial-Forschung bekommt. Für die müssen wir aber wiederum eine andere Forschung während des Events lösen und ordentlich Pokémon sammeln. Da gilt es, aufmerksam zu sein!

Die Version entscheidet über die Spawns

Wichtig: Ihr müsst euch für eine Version der Tour entscheiden – Rot oder Grün. Das bestimmt unter anderem, welche Shinys ihr bekommen könnt und welche Monster vermehrt spawnen. Wenn ihr weitere Pokémon-Spieler kennt, sprecht vielleicht ab – dann sind Täusche möglich.

Hier seht ihr die speziellen Monster in jeder Edition

Besonders wichtig: Passt draußen immer auf eure Umgebung auf und haltet euch an die Pandemie-bedingten Vorgaben. Durch die erhöhte Tauschreichweite und mithilfe von Items wie Rauch sollte die Kanto-Tour auch von zu Hause aus gut spielbar sein.

Mit der Kanto-Tour ist der Event-Zeitplan im Februar übrigens noch nicht beendet. Hier seht ihr alle Events in Pokémon GO im Februar 2021.