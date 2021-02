In Pokémon GO ist die Kanto-Tour gestartet! Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Pokémon zu den jeweiligen Stunden erscheinen. So wisst ihr, welche Stunde ihr besonders ausnutzen solltet.

Das wird hier gezeigt: Passend zur Kanto-Tour wird es wechselnde Spawns geben. Jede Stunde steht eine andere Stadt aus der Kanto-Region im Mittelpunkt und es gibt passende Pokémon in der Wildnis.

Jede Stadt wird zweimal in den Mittelpunkt gestellt. Die genaue Zeitübersicht der jeweiligen Städte seht ihr hier:

9 Uhr bis 10 Uhr: Alabastia

10 Uhr bis 11 Uhr: Marmoria City

11 Uhr bis 12 Uhr: Azuria City

12 Uhr bis 13 Uhr: Fuchsania City

13 Uhr bis 14 Uhr: Pokémon-Liga

14 Uhr bis 15 Uhr: Alabastia

15 Uhr bis 16 Uhr: Marmoria City

16 Uhr bis 17 Uhr: Azuria City

17 Uhr bis 18 Uhr: Fuchsania City

18 Uhr bis 19 Uhr: Pokémon-Liga

19 Uhr bis 21 Uhr: Pokémon aus allen vorherigen Stunden

Diese Spawns gibt es zur Kanto-Tour

Diese Pokémon erscheinen in jeder Stunde: Es gibt einige Pokémon, die in jeder Stunde des Events erscheinen. Sie sind aber generell selten und ihr werdet sie nicht so häufig antreffen. Dazu gehören:

Schlurp

Chaneira

Tangela

Lapras

Aerodactyl

Relaxo

Das gibt es in Alabastia: In den ersten Konsolenspielen starteten wir unsere Reise in Alabastia und auch zur Kanto-Tour geht es so los. Hier findet ihr dann auch die Monster, die ganz oben im PokéDex erscheinen. Dazu zählen:

Bisasam

Glumanda

Schiggy

Raupy

Hornliu

Taubsi

Rattfratz

Habitak

Pikachu

Zubat

Das gibt es in Marmoria City: In dieser Stadt wird es etwas mehr Gestein-Pokémon geben. Das liegt auch daran, dass dort damals der Arenaleiter Rocko mit Gestein-Monstern auf die Trainer wartete. Alle Spawns zur Stunde rund um Marmoria City sind:

Nidoran männlich

Nidoran weiblich

Piepi

Paras

Digda

Kleinstein

Magnetilo

Onix

Voltobal

Rihorn

Das gibt es in Azuria City: In dieser Stadt warteten damals Wasser-Pokémon und die Arena-Leiterin Misty auf euch. Auch heute gibt es zu dieser Stunde vor allem Wasser-Pokémon:

Pummeluff

Enton

Quapsel

Tentacha

Muschas

Krabby

Seeper

Goldini

Sterndu

Karpador

Das gibt es in Fuchsania City: In dieser Stadt wartete damals Koga in seiner Arena auf euch. Er nutzte Gift-Pokémon und genau diese Monster werden nun zur Stunde erscheinen:

Bluzuk

Abra

Ponita

Sleima

Nebulak

Traumato

Owei

Smogon

Amonitas

Kabuto

Das gibt es zur Pokémon-Liga: Hierhin schafften es damals nur die besten Trainer. Dementsprechend gibt es hier nun auch eher seltene Pokémon, die man sonst nicht so oft in Pokémon GO findet:

Machollo

Flegmon

Dodu

Jurob

Kicklee

Nockchan

Rossana

Evoli

Porygon

Dratini

So gibt es auch noch Pokémon: Je nachdem, ob ihr euch für die rote oder grüne Edition entschieden habt, gibt es andere Monster, die ihr in der Wildnis antrefft. Dazu haben wir euch hier eine Übersicht gemacht:

Die exklusiven Pokémon, die wir hier aufgelistet haben, werdet ihr im Rauch antreffen. Zündet also fleißig das Item, damit ihr auch diese Shinys eurem PokéDex hinzufügen könnt.

Dazu kommt noch, dass ihr einige Monster nur in Raids antreffen könnt. Dazu zählen natürlich die legendären Pokémon, aber auch regionale Monster, also Pantimos, Tauros, Kangama und Porenta, gibt es nur in Raids.

Ihr wollt noch mehr Infos zur Kanto-Tour? Dann schaut doch in unserem Live-Ticker zum Event vorbei:

Pokémon GO: Live-Ticker zur Kanto-Tour 2021