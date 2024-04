Pokémon GO: Warum ihr jetzt unbedingt Eier ausbrüten solltet

In Pokémon GO solltet ihr an diesem Wochenende eure Brutmaschine im Blick haben. Denn das brüten lohnt sich.

Was ist los in Pokémon GO? Am Sonntag, dem 28. April, findet der Schlüpftag mit Pii statt. Der läuft dann von 14:00 bis 17:00 Uhr und bringt euch einige Boni rund um das Ausbrüten von Eiern. Aber: Ein Bonus gilt schon ab heute.

Dieser Bonus gilt jetzt schon: Bereits ab Freitag, den 26. April 2024, gilt ab 10:00 Uhr eine halbierte Schlüpf-Distanz für alle Eier, die ihr bis zum 28. April (17:00 Uhr) in die Brutmaschine legt.

Das bedeutet, ihr könnt am Freitag, Samstag und Sonntag besonders viele Eier ausbrüten. Hier kommt ihr also deutlich fixer an die Pokémon, die sich in den Eiern verbergen. Außerdem ist das ist eine sehr gute Gelegenheit, die Eier-Sammlung ein wenig auszudünnen und Platz für neue Eier zu schaffen, falls ihr welche habt, die ihr loswerden möchtet. Denn löschen kann man Eier nicht.

Außerdem gibt es bereits ab Freitag Feldforschungsaufgaben, die mit dem Schlüpftag zusammenhängen. Sie bringen euch mehr Sternenstaub und EP.

Vorsicht! Das solltet ihr beachten: Einen Bonus solltet ihr auf dem Schirm haben, der nur am Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr gilt: die doppelten Schlüpf-Bonbons.

Wenn ihr bestimmte Eier in der Sammlung habt, bei denen ihr auf gute Pokémon hofft und von denen ihr doppelte Bonbons gebrauchen könntet, solltet ihr die erst im Event-Zeitraum am Sonntag ausbrüten.

Alle Boni des Pii-Schlüpftages in Pokémon GO am Sonntag

Hier fassen wir nochmal alle Boni zusammen, die euch am Sonntag erwarten.

Diese Boni gibt der Schlüpftag: Am 28. April 2024 gilt von 14:00 bis 17:00 Uhr:

Pii schlüpft vermehrt aus 2-km-Eiern.

Ihr erhaltet doppelte Schlüpfbonbons beim Ausbrüten von Eiern.

Ihr habt eine erhöhte Chance auf schillernde Pii aus den Eiern.

Ihr bekommt mehr 2-km-Eier von PokéStops.

Die Schlüpfdistanz ist halbiert, aber das gilt wie beschrieben schon ab Freitagmorgen.

Zudem wird eine kostenlose befristete Forschung freigeschaltet, die mit dem Event endet. Schafft ihr die rechtzeitig, erhaltet ihr EP und eine Super-Brutmaschine als Belohnung.

Im Shop wird es außerdem eine weitere optionale, kostenpflichtige befristete Forschung geben, die 1 US-Dollar kostet (in Euro voraussichtlich vergleichbarer Preis). Kauft ihr die, kriegt ihr auch doppelten Schlüpf-Sternenstaub für das Event. Der Abschluss bringt euch dann 1 Sternenstück, 1 Super-Brutmaschine und EP. Aber auch die läuft nur bis Ende des Events.

Was haltet ihr von den Eier-Boni? Werdet ihr sie am Wochenende nutzen, oder ist das Ausbrüten nicht so euer Feature? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ansonsten neigt sich der Monat so langsam, aber sicher seinem Ende zu. Damit stehen auch nur noch einige wenige Termine an, die ihr im Event-Kalender mitnehmen könnt. Damit ihr die komplette Übersicht habt, schaut hier vorbei: Alle Events im April 2024 bei Pokémon GO.