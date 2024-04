Pokémon GO: Verpasst nicht die starken Eier-Boni am Pii-Schlüpftag

In Pokémon GO wurde der Pii-Schlüpftag angekündigt. Wann das Event stattfindet und was euch dort erwartet, haben wir uns für euch angeschaut.

Was ist das für ein Event? Der Pii-Schlüpftag ist ein Event, bei dem das Ausbrüten von Eiern und das Pokémon Pii im Vordergrund stehen. Pii ist ein Pokémon vom Typ Fee aus der 2. Generation und kann sich zu Piepi sowie anschließend zu Pixi entwickeln. Ihr könnt Pii ausschließlich durch das Ausbrüten von Eiern erhalten.

Wann ist das Event? Das Event wird am Sonntag, dem 28. April 2024 um 14:00 Uhr starten und nach 3 Stunden um 17:00 Uhr wieder enden.

Tolle Boni fürs Ausbrüten und erhöhte Shiny-Chance

Welche Boni wird es im Event geben? Während das Event läuft, könnt ihr euch über die folgenden Boni im Spiel freuen:

Doppelte Anzahl an Bonbons für ausgebrütete Pokémon

Pii wird häufiger in 2-km-Eiern enthalten sein

Erhöhte Chance, ein Shiny-Pii aus 2-km-Eiern auszubrüten

2-km-Eier werden häufiger durch PokéStops erhältlich sein

Halbierte Schlüpfdistanz für Eier (dieser Bonus gilt für alle Eier, die ihr in der Zeit von Freitag, dem 26. April 2024 um 10:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 28. April 2024 um 17:00 Uhr in Inkubatoren legt)

Kostenlose befristete Forschung, die euch einen Super-Inkubator und Erfahrungspunkte bringt (muss vor Ende des Events abgeschlossen werden)

Was wird es außerdem im Event geben? Während des Events wird es auch Feldforschungen passend zum Event geben. Diese werden auch bereits ab Freitag, dem 26. April um 10:00 Uhr aktiv sein und mit dem Event enden. Hier könnt ihr Sternenstaub und Erfahrungspunkte erhalten.

Ihr könnt euch zusätzlich für 1 $ (also ungefähr 1 €) ein Ticket für eine kostenpflichtige befristete Forschung kaufen. Hierdurch erhaltet ihr während des Events zusätzlich den doppelten Sternenstaub für das Ausbrüten von Pokémon sowie ein Sternenstück, einen Super-Inkubator sowie Erfahrungspunkte.

Außerdem wird es für 19,99 $ (also ungefähr 19,99 €) eine Box im Pokémon GO Webstore geben, die 15 Super-Inkubatoren, 10 normale Inkubatoren sowie 5 Knursp beinhaltet.

Für 925 PokéCoins könnt ihr zudem ein Bundle erwerben, welches 5 Super-Inkubatoren, 5 normale Inkubatoren sowie 2 Glücks-Eier beinhaltet.

Was sagt ihr zum Event? Werdet ihr die Chance nutzen und auf die Jagd nach einem Shiny-Pii gehen? Oder freut ihr euch darüber, endlich wieder Platz in eurem Eier-Beutel zu schaffen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Eine Übersicht, über die weiteren anstehenden Events im April 2024 in Pokémon GO, findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.