Pokémon GO: Trainer spielt tagelang nicht, weil er ein Event nutzen will – Macht dann alles mit einem Fehler kaputt

Ein Trainer wollte in Pokémon GO ein Event nutzen und verzichtete dazu tagelang darauf, richtig zu spielen. Doch ein Fehler machte seinen Plan kaputt. Wir von MeinMMO erklären euch, was genau passiert ist und welche wichtige Änderung er nun von den Entwicklern fordert.

Um welches Event geht es? Am Sonntag, dem 28. April 2024, lief in Pokémon GO der Schlüpftag mit Pii. Zu diesem Event konnten Trainer aus den 2-km-Eiern, die sie während des Events erhalten haben, reihenweise auf das Baby-Pokémon vom Typ Fee treffen und es sogar mit einer höheren Chance als Shiny erhalten. Hinzu kam eine verkürzte Schlüpf-Distanz bei allen Eiern.

Viele wollten sich das Event deshalb nicht entgehen lassen und haben bereits Tage zuvor Vorbereitungen getroffen, um sich während des Schlüpftages möglichst viele Eier sichern zu können. So auch der Reddit-User 08-Jacob, der tagelang weitestgehend auf das Spiel verzichtet hat. Doch ein Fehler hat es ihm ruiniert. Deshalb fordert er jetzt eine wichtige Änderung. Wir zeigen euch, welche das ist.

Trainer fordert Blockade-Funktion bei Eiern

Welchen Fehler hat er begangen? Wie der Reddit-User 08-Jacob in seinem Beitrag erklärt, hat er in den beiden Tagen vor dem Schlüpftag weitestgehend auf Pokémon GO verzichtet und unter anderem keine PokéStops gedreht. Grund dafür waren seine freien Eier-Slots, die er sich für das Event mit Pii aufheben wollte.

Doch vor dem Event-Start beging er einen Fehler. So kämpfte er gegen einen der Rocket-Bosse und erhielt im Anschluss ein 12-km-Eier. Wie er in seinem Beitrag erklärt, wusste er nicht, dass es auch darüber Eier gibt.

Dieser Fehler blieb allerdings nicht der einzige. Durch eine Unachtsamkeit verlor er nämlich einen weiteren Eier-Slot, indem er beim Verschicken von Geschenken aus Versehen das Paket eines Freundes öffnete. Daraus erhielt er ein 7-km-Ei. Seinem Ärger macht er auf Reddit Luft und fordert jetzt eine dringende Änderung im Spiel.

Welche Änderung fordert er? Nachdem er sich beim Spielen bewusst eingeschränkt hat, um keine neuen Eier zu bekommen und dann durch zwei Versehen mit hohen Eiern bestraft wurde, fordert 08-Jacob jetzt eine wichtige Änderung im Spiel. So sollte es seiner Meinung nach eine Option geben, in der man einstellen kann, ob man neue Eier bekommen möchte oder nicht.

Dadurch müsste man sich beim Spielen nicht einschränken und könnte trotzdem ohne Probleme an Schlüpf-Events teilnehmen. So erklärt er auf Reddit:

Nach 1,5 Tagen “unnatürlichen” Spielens, in denen ich das Drehen von Stops vermieden und kaum etwas gefangen habe, weil ich die Eier vor dem Schlüpftag ausbrüten wollte, habe ich versehentlich gegen einen Rocket-Boss gekämpft, ohne zu wissen, dass er mir ein Ei bringen würde. Später öffnete ich auch versehentlich ein Geschenk, während ich Geschenke verschickte. Diese beiden “Unfälle” und die Einschränkungen des Spielens während der Tage haben mich zu dem Schluss kommen lassen, dass es längst überfällig ist, dass Niantic eine Funktion, ähnlich wie “Geschenke öffnen, während der Item-Beutel voll ist”, aktiviert, um den Erhalt aller Arten von Eiern in den Einstellungen zu blockieren, die man nach Belieben ein- und ausschalten kann.

Warum sind Eier ein Problem? In Pokémon GO gibt es verschiedene Eier, die man auf unterschiedlichen Wegen bekommen kann. Sie unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Distanz, die man zum Brüten zurücklegen muss, aber auch durch ihre Inhalte. Während man 12-km-Eier ausschließlich von Team Rocket und 7-km-Eier aus Geschenken bekommt, erhält man die 2-, 5- und 10-km-Eier an PokéStops und Arenen zufällig.

Da jeder Spieler aber nur 9 reguläre Eier-Slots besitzt und die 3 zusätzlichen Spots ausschließlich für besondere Eier aus dem Abenteuer-Sync oder von Team Rocket verwendet werden können, sofern die anderen Slots bereits gefüllt sind, sind die Plätze stark limitiert. Hinzu kommt, dass man Eier im Gegensatz zu den meisten anderen Inhalten im Spiel nicht löschen kann.

So bleibt zum Entfernen der Eier nur das Ausbrüten. Aber auch hier gibt es eine Schwierigkeit, denn jeder Trainer besitzt nur eine kostenfreie, unendliche Brutmaschine. Wer mehr als ein Ei gleichzeitig brüten will, muss sich Nachschub mithilfe von PokéMünzen kaufen. Das ist vor allem bei speziellen Schlüpf-Events oder schlechten Ei-Inhalten nervig und ärgerlich.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Eier ausbrüten im März 2024 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier von Franzi Korittke

Wie reagieren Trainer auf die Forderung?

Trainer fordern Lösch-Funktion: In der Reddit-Community können die Trainer den Ärger von 08-Jacob nachvollziehen. Seit vielen Jahren kritisieren die Spieler das Vorgehen bei Eiern. Während man andere Inhalte, wie Pokémon oder Items, löschen kann, geht das bei Eiern nicht. Um ungewollte Exemplare loszuwerden, kann man sie also nur ausbrüten.

Und auch die Art des Schlüpftages unterscheidet sich deutlich von anderen Events. Da sich dieser vorrangig um das Ausbrüten von Event-Eiern dreht, braucht man auch entsprechenden Platz, um diese überhaupt zu bekommen. Wer also noch alte Eier in seinem Beutel hat, muss zuerst diese brüten, was Zeit kostet.

Aus diesem Grund stimmen viele Spieler dem Vorschlag von 08-Jacob zu und wünschen sich ein neues Feature. Am liebsten wäre es ihnen allerdings, wenn man Eier einfach löschen könnte. Aber auch der Vorschlag mit einer Blockade-Funktion wäre für einige als Alternative denkbar. So kann man in den Reddit-Kommentaren folgendes lesen:

AbsolTamerCody: Ja. Genau das. Denn solange man keine Eier löschen kann (als Nebeneffekt wären 10-km-Eier leichter zu bekommen), wäre ein Schloss für den Eier-Beutel perfekt.

krispyboiz: Das zeigt, wie sich die Schlüpftage von den anderen Tagen unterscheiden. An Community Days kann man in der Regel einfach anfangen zu spielen. An Forschungstagen muss man in der Nähe von PokéStops sein, aber dann kann man anfangen. An Raid-Tagen muss man sich in der Nähe von Arenen und manchmal auch von anderen Leuten aufhalten, aber man kann sich aussuchen, wann man anfängt. Man kann einen Schlüpftag nicht wirklich anfangen zu spielen, wenn man voller Eier ist. Das Event hat einige Schwachstellen.

tokyoedo: Ich wünschte nur, man könnte Eier löschen. Oder sie wenigstens für ein Omelette verwenden.

Trainer glauben nicht an Umsetzung: Doch eine Umsetzung einer Lösch- oder Blockade-Funktion bei Eiern ist nicht für alle denkbar. So sind einige Trainer in den Kommentaren davon überzeugt, dass Niantic durch das Fehlen einer solchen Funktion höhere Umsätze mit dem Verkauf von Brutmaschinen macht, weshalb sie diese Optionen nicht einführen werden. So schreibt shadraig in den Kommentaren:

Hast du die Psychologie hinter all dem nicht verstanden? a) sie zwingen uns, die Eier aufzuräumen (hier können sie Münzen verdienen, weil die Leute vielleicht noch ein oder zwei Brutmaschinen kaufen wollen) b) sie zählen darauf, dass wir mit dicken Fingern ein Geschenk öffnen, und dann müssen wir die Eier noch einmal aufräumen (hier können sie Münzen verdienen, weil die Leute vielleicht noch ein oder zwei Brutmaschinen kaufen wollen) c) sie lassen uns [für das Event] an einem Wochenendtag ein paar Meilen laufen (hier können sie Münzen verdienen, weil die Leute vielleicht noch ein oder zwei Brutmaschinen kaufen wollen) Niantic wird uns niemals Eier löschen lassen

Niantic wird uns niemals einen Schalter geben, mit dem wir den Empfang von Eiern ein- und ausschalten können.

Ob es vielleicht irgendwann doch noch eine Änderung bei den Eiern geben wird, bleibt vorerst aber abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

