Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Abra und einem EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 14. Mai 2024, die Rampenlicht-Stunde mit Abra statt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle wichtigen Informationen zum Start, dem Shiny und dem Bonus.

Um welches Event geht es? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon für 60 Minuten überall in der Wildnis zu finden ist. Durch einen zusätzlichen Bonus wird das Kurz-Event nochmal aufgewertet.

Heute ist es wieder soweit und ihr könnt während der Rampenlicht-Stunde auf Abra treffen. Das Psycho-Pokémon stammt aus der ersten Spiele-Generation und lässt sich über Kadabra zu Simsala weiterentwickeln. Simsala besitzt zudem eine Mega-Entwicklung. Welchen zusätzlichen Bonus euch das heutige Event bringt und ob es sich lohnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Rampenlicht-Stunde am 14. Mai – Start, Boni und Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jeden Dienstag startet die Rampenlicht-Stunde auch heute, am 14. Mai 2024, wieder pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie wird dann bis 19:00 Uhr aktiv sein.

Welche Boni erwarten euch? Während des einstündigen Events werdet ihr im Spiel überall auf wilde Abra treffen können. Wem die Spawns nicht ausreichen, kann mithilfe von Rauch weitere Exemplare anlocken.

Begleitet wird das Psycho-Pokémon durch einen EP-Bonus. So erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Gibt es Shiny-Abra? Ja, Abra kann mit etwas Glück während der Rampenlicht-Stunde als Shiny gefangen werden. Ihr erkennt es an einem etwas hellerem Körper. Beachtet aber, dass die Shiny-Chance, anders als beim Community Day, nicht zusätzlich erhöht ist.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Abra? Abra und seine Weiterentwicklungen sind nicht besonders stark. So spielen sie in der GO-Kampfliga und in Raids eher keine große Rolle. Lediglich die Mega-Entwicklung kann als starkes Psycho-Pokémon in den Raids überzeugen und gehört damit zu den zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Während des Events kommen in erster Linie Shiny-Jäger auf ihre Kosten. Wer noch eine Reihe von Monstern in seiner Sammlung hat, die er entwickeln möchte, der sollte das während der Rampenlicht-Stunde machen, um von den zusätzlichen EP zu profitieren. Wie gefällt euch die Rampenlicht-Stunde mit Abra? Nehmt ihr heute teil? Oder hofft ihr auf die Inhalte der anderen Rampenlicht-Sunden im Mai 2024? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.