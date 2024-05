Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2024 und ihre Boni

Wie gewohnt gibt es auch im Mai 2024 in Pokémon GO einige Rampenlicht-Stunden. Wir zeigen euch, was euch in den einzelnen Rampenlicht-Stunden erwartet.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein wiederkehrendes Event, welches jeden Dienstag stattfindet. Für den Zeitraum von 60 Minuten erscheint hier ein Pokémon in sehr hoher Anzahl in der Wildnis.

Neben dem Pokémon ist in einer Rampenlicht-Stunde auch immer ein Bonus in dieser Zeit aktiv. Dieser kann ein Bonus auf Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons in verschiedenen Formen sein.

Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Eine Rampenlicht-Stunde findet immer dienstags in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. An welchen Terminen ihr im Mai 2024 welche Pokémon und Boni bekommt, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Termin Pokémon & Boni 7. Mai Nockchan & Kicklee und 2x Verschick-Bonbons 14. Mai Abra und 2x Entwicklungs-EP 21. Mai Pygraulon und 2x Fang-Sternenstaub 28. Mai Garstella und 2x Fang-EP

Rampenlicht-Stunde am 07. Mai

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 7. Mai wird es gleich 2 Pokémon in der Rampenlicht-Stunde geben. Hierbei handelt es sich um die Kampf-Pokémon Nockchan und Kicklee, die beide aus der 1. Spielegeneration stammen und keine Weiterentwicklung besitzen.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor verschickt, erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr plant, Nockchan und Kicklee in den Kampfligen oder in Raids einzusetzen, werdet ihr enttäuscht werden. Beide Pokémon sind keine starken Angreifer und sollten hier nicht eingesetzt werden.

Habt ihr Pokémon angesammelt, die ihr versenden wollt und die ihr beispielsweise bereits mit einem Tag vorher markiert habt, könnt ihr das Event hierzu nutzen. Durch die doppelte Anzahl an Bonbons beim Versenden lohnt es sich umso mehr.

Kann man Shiny-Nockchan und -Kicklee fangen? Ja, die Shiny-Form von beiden Pokémon ist bereits im Spiel aktiv.

Rampenlicht-Stunde am 14. Mai

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde könnt ihr auf Abra treffen. Das Psycho-Pokémon aus der 1. Spielegeneration besitzt mit Kadabra und Simsala zwei Entwicklungen. Simsala kann sich zeitweise sogar zu Mega-Simsala entwickeln, wenn ihr die benötigte Mega-Energie besitzt.

Welche Boni sind aktiv? Während dieser Rampenlicht-Stunde könnt ihr euch über doppelte Erfahrungspunkte freuen, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Lohnt sich das Event? Abra und seine Entwicklungen sind weder für die Kampfligen, noch für den Einsatz in Raids besonders gute Pokémon. Simsala ist zumindest als Psycho-Angreifer akzeptabel, entfaltet seine wahre Stärke jedoch nur in seiner Mega-Entwicklung.

Seid ihr am Erfahrungspunkte sammeln und habt viele Pokémon angesammelt, die ihr entwickeln wollt, dann könnt ihr das Event hierfür gut nutzen.

Kann man Shiny-Abra fangen? Ja, ihr könnt während der Rampenlicht-Stunde auch auf die Shiny-Version von Abra treffen.

Rampenlicht-Stunde am 21. Mai

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 21. Mai wartet Pygraulon in der Rampenlicht-Stunde auf euch. Das Pokémon aus der 5. Spielegeneration ist vom Typ Psycho und besitzt mit Megalon eine Entwicklung.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, so könnt ihr euch über die doppelte Anzahl an Sternenstaub freuen. Hierbei ist es egal, welche Pokémon ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Weder Pygraulon, noch seine Entwicklung Megalon gehören zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Zum Einsatz in Raids und in den Kampfligen solltet ihr auf andere Pokémon ausweichen.

Zum Sammeln von Sternenstaub lohnt sich das Event eher. Habt ihr Pokémon aus Feldforschungen aufgespart, die ohnehin mehr Sternenstaub bringen, dann könnt ihr dieses Event nutzen, um eine gute Menge Sternenstaub zu erhalten.

Kann man Shiny-Pygraulon fangen? Ja, auch bei dieser Rampenlicht-Stunde könnt ihr mit etwas Glück auf ein Shiny treffen. Pygraulon ist in seiner Shiny-Form bereits in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 28. Mai

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde wird Garstella im Vordergrund stehen. Das Pokémon stammt aus der 7. Spielegeneration und besitzt die Typen Gift und Wasser. Wenn ihr Garstella entwickelt, erhaltet ihr Aggrostella.

Welche Boni sind aktiv? In der Rampenlicht-Stunde am 28. Mai werdet ihr die doppelten Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon erhalten. Der Bonus gilt bei sämtlichen Pokémon, die ihr in der Stunde fangt.

Lohnt sich das Event? Aggrostella, die Entwicklung von Garstella, ist ein solides Pokémon in der Superliga. Hierüber hinaus eignet es sich jedoch nicht. Weder für den Einsatz in den weiteren Kampfligen, noch für Raids.

Außerdem kann der Erfahrungspunkte-Bonus beim Fangen von Pokémon für euch interessant sein, wenn ihr aktuell aktiv am Leveln eures Charakters seid.

Kann man Shiny-Pygraulon fangen? Ja, auch Pygraulon kann mit etwas Glück als Shiny-Pokémon gefangen werden.

Neben den Rampenlicht-Stunden gibt es natürlich noch viele weitere Events, die im Mai auf euch warten. Eine Übersicht über alle Events im Mai 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls zusammengestellt.