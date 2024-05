Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Nockchan, Kicklee und einen Verschick-Bonus

In Pokémon GO findet heute erneut die Rampenlicht-Stunde statt. Diesmal warten Nockchan, Kicklee und ein Verschick-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein Event, welches jede Woche dienstags stattfindet. In dem Event gibt es ein oder mehrere Pokémon, die im Vordergrund stehen und für die Dauer des Events fast überall zu finden sind.

Neben den Pokémon, die im Fokus stehen, gibt es in den 60 Minuten des Events auch noch einen Bonus, von dem ihr profitieren könnt.

Heute gibt es in der Rampenlicht-Stunde Nockchan und Kicklee, die beiden Kampf-Pokémon aus der 1. Generation. Keines der beiden Pokémon besitzt eine Weiterentwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 7. Mai – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und wird bis 19:00 Uhr laufen.

Welche Boni sind aktiv? Heute wird in der Rampenlicht-Stunde ein Bonus auf das Verschicken von Pokémon aktiv sein. Schickt ihr innerhalb des Events Pokémon an den Professor, so erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Bonbons dafür.

Kann man Shiny-Nockchan und -Kicklee fangen? Ja. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr heute auch auf die Shiny-Varianten der beiden Pokémon stoßen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Weder Nockchan noch Kicklee stellen besonders starke Angreifer dar. Sie sind weder zum Einsatz in den Kampfligen geeignet, noch gehören sie zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Seid ihr auf Shiny-Pokémon aus, dann könnte dieses Event eine Gelegenheit für euch darstellen. Die Wahrscheinlichkeit auf die Shiny-Varianten ist in dem Event zwar nicht erhöht, doch durch die große Anzahl an Spawns habt ihr mehr Chancen, einem Shiny-Exemplar zu begegnen.

Haben sich in eurer Pokémon-Box einige Pokémon angesammelt, die ihr zum Professor verschicken wollt, so ist die Rampenlicht-Stunde optimal. Durch den Bonbon-Bonus beim Versenden erhaltet ihr nicht nur 1, sondern gleich 2 Bonbons pro Pokémon.

Besonders einfach geht das, wenn ihr die Pokémon bereits vorher mit einem Tag markiert habt.

Seid ihr an der Rampenlicht-Stunde interessiert? Wenn ja, was interessiert euch daran besonders? Sind es die Pokémon oder ist es der Bonus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in der nächsten Zeit noch anstehen, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.