Gaming-Influencer verbrennen das Geld ihrer Fans, finden sich jetzt wieder total toll

Das steckt dahinter: Das Ironische ist, dass Bank so tut, als wäre die „Kommerzialisierung von FaZe“ völlig gegen seinen Willen gelaufen und als hätte er gar nicht davon profitiert. Dabei passt die zusehende Kommerzialisierung perfekt zu allem, was man über FaZe Banks weiß, der schon immer klar finanzielle Interessen verfolgte und dabei durchaus skrupellos vorging.

FaZe gehöre in Geschichtsbücher und Museen, nicht auf einen Beutel von Scheiß Pizza-Rollen. Na, also.

Jetzt wolle er die Marke wieder an die Spitze führen. Die hätte das Leben so scheiß vieler Menschen geändert und sei scheiß super-wichtig.

Die Gaming-Influencer vom FaZe Clan wurden mit Trickshots in Call of Duty berühmt. Dann verkauften sie ihren Namen und guten Ruf und gingen an die Börse. Nachdem die Aktie dort in den Keller stürzte, sind sie jetzt wieder da und haben gute Laune. Ein Relaunch ihres Clans sorgte für gewaltiges Interesse im Internet.

