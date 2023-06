Twitch: Der größte Gaming-Clan der Welt lädt 26-Jährige aus „Stranger Things“ ein, zerlegt sich öffentlich

Kaum jemand hat darum gebeten, aber nun ist es da: Forspoke hat mit In Tanta We Trust seine erste Story-Erweiterung bekommen.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Van Dien wiederum sagte in einem Video, Rain war früher für seine Trick-Shots bekannt, aber sie kannte ihn wohl vor allem wegen seiner Drogenprobleme, so habe er sich ja mal im Stream eine Überdosis verpasst.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Streit ist offenbar eine Fortsetzung von Problemen, die Rain schon länger mit dem “Social-Media-Director” von FaZe, CBass, hat. Bereits am 2. Mai 2023 drohte Rain damit, den FaZe-Clan zu verlassen, wenn sie nicht Cbass öffentlichen herauswerfen würden (via dexert ).

Wo begann der Streit so richtig? Als der FaZe-Clan am 1. Juni ein Statement veröffentlichte, man stehe hinter Grace van Dien, schrieb einer der Shooter-Spieler, FaZe Rain, unter den Tweet des eigenen Clans „Ratio, halt dein dummes Maul, Cbass.“

Kiffende Rap-Ikone will nicht mehr im Aufsichtsrat eines E-Sport-Clans sein, dessen Aktie in den Keller rutscht

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer ist das neue Mitglied? Ein neues Mitglied im FaZe-Clan ist die Schauspielerin Grace Van Dien. Sie ist 26, hat in der Netflix-Serie „Greenhause Academy“ mitgespielt und in „The Village“; zudem war sie in Season 4 von Stranger Things zu sehen.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Die Firma hat sich längst professionell etabliert: Der Clan ist für seine Reichweite auf Social Media und sein erfolgreiches Marketing bekannt. 2022 ging FaZe an die Börse , versucht jetzt auch im Mainstream zu landen mit großen Produktionen, die an TV-Shows erinnern.

Der Gaming-Clan „FaZe” ist die größte E-Sport-Organisation der Welt, wenn es nach der Präsenz auf Social-Media geht. Aber in der letzten Woche krachte es öffentlich im Clan. Mit Grace Van Dien („Stranger Things“, „Greenhouse Academy“) hat man ein neues Mitglied eingeladen, aber die alteingesessen Shooter-Spieler des Teams finden, die Schauspielerin passe überhaupt nicht in den Clan, obwohl sie auf Twitch erfolgreich Valorant spielt.

Insert

You are going to send email to