Einer der größten Poser unter den CoD-Profis fliegt aus seinem Team – „Sowas trifft dich mental“

Doch besonders die Story rund um seine Ex-Freundin Yanet García hat ihm einen gewissen Ruf eingebracht. Die arbeitete damals als Model und wurde später in den USA gern mal als „heißeste Wetterfee der Welt“ bezeichnet ( via thesun.uk ). Über den Playboy und Instagram wurde García noch bekannter.

„Clay“ hätte sich gemeldet und wollte in das Team von Censor. Clayster hat sich vor kurzem von seinem Team „NY Subliners“ getrennt, nachdem er auf die Bank gesetzt wurde ( via dexerto.com ).

Ex-Profi erzählt, warum er lieber Call of Duty spielte, als was mit Frauen anzufangen

Doug „Censor“ Martin ist einer der bekanntesten aktiven Profis von Call of Duty. Oder war es zumindest. Denn mit nur einer Text-Nachricht verlor er seinen Platz beim Team Boston Breach an James „ Clayster “ Eubanks.

