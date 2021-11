Bei Call of Duty: Vanguard fand ein Turnier um 110.000 $ statt. In jedem Team musste eine Frau mitspielen. Das Turnier sorgt für viel Aufregung, denn eine Spielerin wurde kurzfristig aus ihrem Team geworfen, um für eine andere Frau Platz zu machen. Die entpuppte sich aber als Cheaterin.

Was ist das für ein Turnier ist das? Das Turnier war das „eFuse Black Friday 110k Search and Save Tournament”. Das Preisgeld von 110.000 $ (97.000 €) war das höchste, das es in Call of Duty: Vanguard gab, teilt die US-Seite Dexerto mit.

Das Turnier hatte eine spezielle Anforderung an die Aufstellung des Teams. Es gab zwei Möglichkeiten, wie Teams aussehen konntet:

Ein weiblicher Content-Creator, ein weiterer Content-Creator und ein aktueller Profi der Liga

Ein weiblicher Content-Creator und zwei andere Content-Creator

Ein ungewöhnliches Turnier-Format fordert die Anwesenheit einer Frau. Quelle: Twitter

Profi lädt Frau ein, wirft sie vorm Start aus dem Team

Das war das Drama: Der 27-jährige US-Amerikaner Doug „Censor“ Martin stellte als Profi ein Team zusammen und lud dazu als Frau „ShawnJ Gaming“ ein, eine YouTuberin und Twitch-Streamerin mit dem Schwerpunkt auf Call of Duty.

Wie ShanwJ mitteilt, wurde sie aber nur wenige Stunden, nachdem das Team stand, wieder aus der Aufstellung geworfen. Censor hatte sie durch eine neue Spielerin ersetzt. Das teilte er ihr kurz angebunden über eine Direct-Message ohne nähere Begründung mit.

Doch dann tauchte ein Clip auf, der zeigte, dass die neue Spielerin des Teams offenbar Wallhacks in einem Match in Call of Duty: Black Ops Cold War nutzte (via twitter).

Damit war sie als Cheaterin enttarnt.

Team löst sich auf, muss neu zusammengestellt werden, versagt

So ging das weiter: Die neue Spielerin wurde von den Admins als Cheaterin von dem Turnier ausgeschlossen.

In der Folge sprang auch die dritte Person aus dem Team von Censor ab und wollte nicht mehr daran teilnehmen.

ShawnJ Gaming lachte sich auf Twitter tot und sagte: Es könne ja wohl keiner glauben, dass sie jetzt wieder einspringt, nur weil das Team in Flammen aufgeht. Das sei nicht ihr Problem.

Censor musste kurzfristig ein neues Team zusammenstellen, konnte aber nichts reißen und flog 0-3 aus dem Turnier raus.

So wird das diskutiert: Dem Profi wird schon etwas Schadenfreude entgegengebracht. Weil er ShanwJ so kurzfristig aus dem Team geworfen hat, sich danach aber alles gegen ihn wendete, sprechen die Leute davon, dass sich hier das „Karma“ gerächt habe.

Wir haben auf MeinMMO schon mal über Doug “Censor” Martin berichtet. Auch da ging es ironischerweise um Frauen:

