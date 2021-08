Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und auch pazifische Inseln werden von euch bekriegt. Dabei bekommt ihr die gewohnten Mechaniken von Call of Duty auf dem Level der neuen Generation und ständig neuen Content durch kostenlose Updates. Wie bereits der Vorgänger, Black Ops Cold War, arbeitet Vanguard Hand in Hand mit dem Battle Royale Warzone, um euch epische Kämpfe und Geschichten zu liefern.