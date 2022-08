CoD Vanguard: Quietschbuntes Anime-Bundle spaltet Fans – „Ist dieser Skin fantastisch oder schrecklich?“

Seit kurzem gibt es ein sehr auffälliges Anime-Bundle in Call of Duty: Vanguard und Warzone. So können Spieler ihren Operator mit Katzenohren und knall-lila Elementen ausstatten. Doch das Bundle spaltet die Community und ruft viele negative Emotionen hervor.

Am 10. August 2022 zeigte Sledgehammer Games, der Entwickler von Call of Duty: Vanguard, auf seinem Twitter-Account ein Anime-Bundle mit dem Namen „Tracer Pack: Bitrate Banger Reactive Mastercraft Ultra Skin Bundle“, das es neu in CoD: Vanguard und CoD: Warzone gibt (via Twitter).

Das quietschbunte Anime-Bundle kommt aber nicht bei jedem gut an. Vor allem der Skin des Bundles wird diskutiert. In dem Weltkriegs-Setting von Vanguard hätte so etwas nichts zu suchen. Einige sind aber auch begeistert. Der Großteil der Spieler findet ihn aber einfach nur schrecklich.

„Es lässt mich körperlich erschaudern“

Was sagen die User auf reddit zum Anime Bundle? Ein reddit-User startete eine Diskussion auf reddit unter der Überschrift: „Ist dieser Skin fantastisch oder schrecklich?“ (via reddit)

Einige User finden den Skin toll und unterhaltsam:

Sevenflyerr: „Ich liebe diesen Mist lol“

101stAirborneSkill: „Ich bin beim Militär und liebe es, verrückte Skins zu sehen“

Auf Twitter könnt ihr ein Video sehen, das den Waffen-Skin in Action zeigt:

Doch die meisten können mit dem neuen Skin absolut nichts anfangen:

AstroFlippy: „Ich kann MW2 kaum erwarten, damit wir diese Clownshow für eine Weile hinter uns lassen können“.

KirklandsTubeSocks: „Ganz ehrlich? Es ist schrecklich. Es lässt mich körperlich erschaudern. Abgesehen davon sind die Leute, die mit CoD aufgewachsen sind, nicht mehr das Zielpublikum. Das Fortnite-Publikum ist es, und das ist es, was sich verkauft“.

Irock_101: „Es ist cool, wenn du 10 Jahre alt bist, ansonsten ist es ziemlich beschissen“.

Andere User verstehen nicht die Aufregung um das Ganze, da es nicht der erste verrückte Skin in CoD: Vanguard ist. Man denke nur an den Hunde-Skin, der für ordentlich Ärger sorgte.

Welche Items gibt es im Anime Bundle? CharlieIntel postete auf Twitter eine Übersicht, was in dem Bundle vom Tracer Pack: Bitrate Banger Reactive Mastercraft Ultra Skin Bundle enthalten ist (via Twitter).

Neben dem Operator Skin enthält das Bundle passende Waffen in Lila-, Violett und Türkistönen mit aufgedruckten Anime-Gesichtern. Sie tragen die Namen „Lovedrunk Melody“, „Glitchy Gremlin“ und „Happy Maschine“.

Dazu gibt es „A“, einen Anhänger mit dem Gesicht eines Anime-Mädchens, eine Uhr, die zwei Embleme „Lurking Dead Beats“ und „Masked Meow“ und eine Player Card.

Was haltet ihr vom Anime-Bundle und dem Skin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

