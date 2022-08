Milliarden-Konzern hinter Call of Duty klaut Künstler Idee für einen Skin, entschuldigt sich für „fehlerhafte Prozesse“

Call of Duty musste sich in den letzten Wochen mit Plagiatsvorwürfen herumschlagen. Ein Skin für Warzone und Vanguard sah der Arbeit des Künstlers Sail Lin sehr ähnlich. Nun hat sich Activision-Blizzard entschuldigt und gesteht einen Fehler bei den internen Prozessen ein.

Um welchen Skin geht es? Der Skin heißt „Loyal Samoyed“ und ist ein mega-flauschiger Hund in Menschengröße – mit einer Knarre, versteht sich. Im folgenden Video seht ihr den Skin und das Bundle dazu:

Eigentlich sollte der Skin mit der aktuellen Season 4 ins Spiel kommen, doch daraus wird nichts. Activision hat alle Promotion-Bilder mit dem Skin entfernt und laut eines Dataminers auch die entsprechenden Dateien im Spiel gelöscht (via twitter.com).

Hier ein Bild der Arbeit von Sail Lin:

Wie hat der Künstler reagiert? Am 29. Juli postete Sail Lin auf Twitter ein Bild mit Erklärung dazu, warum der Skin ziemlich eindeutig geklaut ist.

Es gibt viele Elemente an der Arbeit, die sich gleichen und schon hier wurde klar, dass es sich um eine ziemlich dreiste Kopie handelt. Das Artwork wurde von Sail Lin Ende 2021 veröffentlicht.

Für den chinesischen Künstler besonders bitter: Es war nicht der erste Plagiatsvorfall seiner Arbeit. Schon im Dezember 2021 wurden Bilder seiner „Monster Army“-Reihe von dubiosen NFT-Händlern verwendet, um Geld mit der geklauten Arbeit zu verdienen.

Auch damals war der „Loyal Samoyed“-Skin schon dabei, der bei Sail Lin „SAMOYE MEDICAL“ heißt:

Wie entschuldigt sich Activision? Sail Lin tweetete am 01.08.22, dass Activision-Blizzard Kontakt aufgenommen hätte (via twitter.com). Über eine Woche später stellt sich heraus, dass Sail Lin mit der Art, wie der Milliarden-Konzern damit umgeht, überhaupt nicht zufrieden ist:

Tweet-Übersetzung: „Im Moment sieht es nicht gut aus. Meine Forderung war, dass sich Activision mit seinen offiziellen Medien entschuldigt und mir die Situation erklärt – keine oberflächliche Erklärung. Sie sind so arrogant wie immer, ich bin enttäuscht“.

Ein Statement von Activision lässt sich bei der US-Seite „Polygon“ finden. Darin heißt es:

Wir haben größten Respekt vor Kreativität und Content Creation. Wir lieben den „Loyal Samoyed“, aber leider gab es einen fehlerhaften Prozess und wir haben das Bild aus dem Spiel entfernt. Wir entschuldigen uns für den Fehltritt. via polygon.com

Was bedeutet „fehlerhafter Prozess“? Die Aussage bleibt vage und kann vieles bedeuten. Etwa, dass jemand im Skin-Team von Call of Duty den süßen Hund als Idee ins Team einbringen wollte, dann in den Urlaub ging und das restliche Team dachte, es wäre eine fertige Idee – ohne den Hintergrund zu checken.

Das sind jedoch reine Spekulationen – von „Versehen“ bis „Absicht“ ist nach dem Statement auf Polygon weiterhin alles möglich.

Wir von MeinMMO haben bei Activision ebenfalls um ein Statement gefragt.

Eine unangenehme Situation für beide Seiten. Wie seht ihr den Fall? Lasst einen Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da.

