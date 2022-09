Klingt so, als würde der EA-Chef am liebsten Call of Duty exklusiv auf der Xbox sehen wollen

Call of Duty ist traditionell eng mit der PlayStation als Plattform verknüpft. Nun aber will Xbox-Macher Microsoft den CoD-Publisher Activision kaufen. Fans bangen um ihr Lieblings-Franchise, aber ein Mann hätte offenbar nichts dagegen, wenn Call of Duty zu einem Xbox-Exclusive wird: der Chef von EA.

Seit Microsoft angekündigt hat, Activision Blizzard kaufen zu wollen, ist die Gaming-Welt in Aufruhr. Vor allem Fans von Call of Duty als auch PlayStation-Macher Sony bangen, ob der beliebte Shooter weiter auf der japanischen Konsole erscheinen wird:

Noch ist der Kauf des Publishers nicht abgeschlossen, aber der Chef von EA, Andrew Wilson, scheint wenig davon betroffen zu sein, dass um Call of Duty gerade eine solche Unsicherheit herrscht.

Das sagt der EA-Chef: In einem kürzlichen Gespräch während eines Events von Goldman Sachs sprach Wilson über den Limbo, in dem sich Call of Duty im Moment befindet (via SeekingAlpha). Dabei sagte er wörtlich:

In einer Welt, in der es viele Fragen um die Zukunft von Call of Duty gibt und darum, auf welchen Plattformen es erscheint oder eben nicht, ist die Plattform-Agnostik und das vollständige Cross-Plattform-System von Battlefield eine gewaltige Gelegenheit.

Wilson sagt zwar nicht wörtlich, dass er sich eine Xbox-Exklusivität für Call of Duty wünscht, aber wirklich traurig darum wäre er offenbar ebenfalls nicht. Der Grund ist sein eigenes Produkt: die Battlefield-Reihe.

In Battlefield 2042 läuft gerade die Season 2, die Spieler wieder begeistern kann. Hier der Trailer:

Call of Duty als Xbox-Exclusive – Eine „Gelegenheit“ für Battlefield

Call of Duty und Battlefield sind traditionelle Gegner, wenn es darum geht, der beliebteste Shooter zu sein. Als zwei der größten, oder sogar die beiden größten Shooter-Franchises, kämpfen sie bei jedem Release erneut um die Spieler und deren Freizeit.

Das neuste Battlefield, Battlefield 2042, hat viele Fans eher enttäuscht. Die Entwickler haben sich Mühe gegeben, das Spiel zu retten, aber Wilson selbst sagt im Gespräch:

Ich denke nicht, dass wir die letzten 2 Iterationen [von Battlefield] so abgeliefert haben, wie wir hätten sollen. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns.

Ob eine Xbox-Exklusivität von Call of Duty wirklich dabei helfen würde, Battlefield auf der Konsole zu stärken, steht offen. Wilson scheint aber überzeugt davon zu sein, dass sein Team aus dem Franchise wieder das machen kann, was Fans seit Jahren lieben.

Selbst BF 2042 wurde nicht aufgegeben, auch wenn es erst Monate nach Release die Spieler wirklich mitreißen konnte:

Battlefield 2042 kann mit Season 2 endlich wieder Spieler begeistern: „Viel besser als beim Launch, lohnt sich jetzt zu spielen“