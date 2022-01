Xbox-Chef sagt das, was Fans von Call of Duty nach dem Activision-Deal hören wollen

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Spencer selbst sagte bereits in einem Interview, dass er die „Spiele seiner Kindheit“ zurückbringen will. Ob damit alte Klassiker wie Hexen, Rock’n’Roll Racing oder The Lost Vikings gemeint sind, wissen wir noch nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter Fans war jedoch die größte Sorge, wie es mit ihren Spielen weitergeht. Es wurden Fragen gestellt, ob Overwatch und WoW nun in den Game Pass kämen. Memes tauchten auf, dass man sich nun mit seiner Windows-ID in WoW einloggen müsste – oder beim Questen Hilfe von der netten Büroklammer Clippy aus Microsoft Word erhalten würde.

Was ist eigentlich passiert? Mit dem Kauf von Activision Blizzard hat Microsoft klare Zeichen gesetzt, in bestimmten Bereichen zu expandieren. Offenbar soll das Angebot des Xbox Game Pass erweitert werden, aber auch Cloud Gaming wird immer wieder diskutiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt der Xbox-Chef: In einem kurzen Post auf Twitter spricht der Xbox-Chef Phil Spencer von Gesprächen mit Sony. Dort heißt es, man wolle alle bestehenden Vereinbarungen wahren. Das beträfe vor allem Call of Duty.

Insert

You are going to send email to